Crues : voici les 5 départements en alerte jaune ce mercredi

Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pour des risques importants de crues ce mercredi 5 juin. Les habitants de ces territoires sont appelés à une grande prudence.

Ce mercredi, Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pour des risques de crues. Dans le détail, il s’agit de la Somme, l’Oise et l’Aisne, dans le Nord, et du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans l’Est de la France.

Le niveau de plusieurs cours d’eau, pourrait rapidement être amené à monter, ce qui a motivé Météo-France a placé ces départements en vigilance jaune jusqu’à ce soir, à minuit.

Si la journée s’annonce relativement calme, et les températures clémentes, des risques d’orages sont également à prévoir du côté des Pyrénées-Orientales.