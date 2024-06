«Il l'a planté et mis le feu au bâtiment» : un mineur isolé de 17 ans attaque au couteau son éducateur, le blessant grièvement

Un mineur isolé de 17 ans a poignardé un éducateur au sein d’un foyer situé à La Tour (Haute-Savoie) ce mercredi 5 juin, blessant grièvement ce dernier. Les gendarmes ont dû faire usage de leur arme face à l’adolescent agressif pour le mettre hors d’état de nuire.

Un drame jamais vu jusqu'ici dans cette petite commune. Ce mercredi, un mineur isolé de 17 ans a été interpellé par des gendarmes après avoir grièvement blessé au couteau un éducateur de son foyer situé à La Tour (Haute-Savoie).

L’adolescent s’est d’abord montré menaçant envers un éducateur avant de le poignarder. «Il parlait fort. Il était agressif. Il avait un gros couteau. Juste après, il a commencé à être menaçant avec son éducateur. Il l’a planté puis il a mis le feu au bâtiment», a témoigné un riverain au micro de CNEWS.

Alertée, la gendarmerie s’est rendue sur place et a tenté d’interpeller le mineur, retranché dans sa chambre. Mais compte tenu de la dangerosité de ce dernier, les gendarmes ont dû faire usage de leur arme de service. Le pronostic vital du mineur et celui de l’éducateur poignardé sont engagés, selon la procureure de la République, Karline Bouisset.

Sidéré par le drame, le maire du village assure ne jamais avoir eu de problèmes avec les six mineurs qui occupent ce foyer. «Ce sont six personnes qui travaillent dans des commerces locaux et des entreprises locales. On n’a jamais eu de souci jusqu’à maintenant», a estimé le premier édile sur CNEWS.

un centre spécialisé pour mineurs en difficulté

Rapidement arrivés sur place, les gendarmes ont brisé la porte et tenté en vain d’interpeller l’adolescent à l’aide d’un taser, avant de tirer sur lui avec une arme de service. L’incendie a ensuite été éteint.

Selon la préfecture de Haute-Savoie, le jeune homme a été pris en charge par le Conseil départemental et hébergé dans le cadre d’une maison d’enfants à caractère social (MECS), spécialisée dans l’accueil de mineurs en difficulté. La procureure a souligné que ce centre accueille des mineurs non accompagnés.

La section de recherche de Chambéry est chargée d’enquêter sur des faits de «séquestration, menaces avec arme, tentative de meurtre sur personnes chargées d’une mission de service public et acte de destruction par un moyen dangereux», a précisé la procureure.

Une autre enquête, confiée à l’inspection générale de la gendarmerie, doit établir les conditions de l’usage de l’arme par les militaires.