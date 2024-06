Immobilier : voici les 5 départements où le prix des maisons de campagne baissent le plus

Une récente étude a révélé les départements où le prix des maisons de campagne ont le plus baissé entre 2022 et 2023. Voici les 5 départements les plus impactés par cette baisse.

La flambée des taux de crédit a fait des dégâts dans le secteur des maisons de campagne. D'après les chiffres d'une étude publiée ce 22 mai par le réseau des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), seulement 91.000 transactions de maisons à la campagne ont eu lieu en 2023.

Certains départements sont cependant fortement touchés par une baisse des prix des maisons de campagne.

Pyrénées-Orientales

Situé dans le sud de la France, à la frontière avec Andorre et l’Espagne, le département des Pyrénées-Orientales est le cinquième département où le prix des maisons de campagne a le plus baissé entre 2022 et 2023 : en effet, le prix moyen d’une maison de campagne dans ce département est passée de 283.000 à 235.000 euros en l’espace d’un an, soit une baisse de 17 %.

Aisne

L’Aisne figure en quatrième position du classement des départements qui ont connu la baisse la plus importante du prix des maisons de campagne entre 2022 et 2023. Sur cette période, le prix moyen a baissé de 17,7%, passant de 147.000 à 121.000 euros.

Doubs

Le département du Doubs est en troisième position de ce classement réalisé en se basant sur les données de l’étude publiée par le réseau des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer). Loin devant l’Aisne et les Pyrénées-Orientales, les maisons de campagne vendues entre 2022 et 2023 ont vu leur prix moyen baisser de 23,7 % : le prix moyen d’une maison de campagne est passé de 190.000 à 145.000 euros.

Côte-d’Or

Avec une baisse de 24 % du prix moyen de l’immobilier de campagne entre 2022 et 2023, le département de la Côte-d’Or a connu la deuxième baisse la plus importante du classement : en l’espace d’une année, les prix sont passés de 171.000 euros à 130.000 euros.

Marne

Le département de la Marne est celui où la baisse du prix des maisons a le plus baissé entre 2022 et 2023 selon l’étude de la Safer : entre 2022 et 2023, une baisse de 24,4 % a été constatée, avec un prix moyen des maisons de campagne passant de 180.000 euros à seulement 136.000 euros.