Jailcar : quel est ce «blablacar des prisons» créé par un ancien détenu ?

Touché par les familles qui peinent à aller voir leurs proches incarcérés à cause de revenus souvent modestes, un ancien détenu a eu l’idée de créer une application de covoiturage pour faciliter leurs déplacements, baptisée «Jailcar».

Maintenir les liens familiaux malgré l’enfermement. Diouldé Niaré, est un ancien détenu repenti qui a lancé Jailcar, une application de covoiturage pour faciliter le déplacement des personnes visitant des détenus incarcérés.

«Notre principal objectif est de rendre plus accessible et plus pratique le transport des proches de détenus. Beaucoup de familles et d’amis font face à des défis pour visiter leurs proches en prison, que ce soit en termes de distance, de coûts ou de logistique. Notre application vise à résoudre ces problèmes en mettant en relation des conducteurs et des passagers se rendant ou quittant un centre pénitentiaire», peut-on lire sur le site de Jailcar.

le tabou de l'accès aux centres pénitentiaires

Cette application a vu le jour en avril dernier, conçue par Diouldé Niaré, un Havrais de 37 ans et ancien détenu. En sortant de prison, l’entrepreneur s’est lancé dans cette aventure parce qu’il jugeait que «l'accès aux centres pénitentiaires est un sujet tabou».

«Ils sont souvent loin des agglomérations, il faut parfois beaucoup marcher depuis un arrêt de bus pour y accéder… Et si on rate le bus, cela met en péril le parloir. Or pour un détenu, la famille, c'est très important, cela participe à la réinsertion. Dans Jailcar, nous avons répertorié 180 centres pénitentiaires en France. Conducteurs et passagers peuvent partager ou rechercher des trajets. Jailcar prend une commission de 2 euros par transaction», a déclaré le trentenaire auprès de nos confrères de Tendance Ouest.

Outre les déplacements, le site de l’application Jailcar possède également un onglet «informations utiles», via lequel les familles de détenus peuvent se renseigner notamment sur le permis de visite, comment écrire à un détenu, les objets et linges qui peuvent être ramenés en prison ou encore le déroulement des parloirs.