Joe Biden en France : plus de 200 km de bouchons en région parisienne après la fermeture de l'A6 et d'une partie du périphérique

Plus de 200 km d’embouteillages ont été enregistrés ce mercredi 5 juin à Paris et en région parisienne, faisant suite à la fermeture d'une partie du périphérique et de l'autoroute A6, en raison de l'arrivée du président américain Joe Biden.

Une matinée noire pour les automobilistes. Le président américain Joe Biden a atterri ce mercredi 5 juin à Paris pour sa participation aux commémorations du Débarquement allié du 6 juin 1944, entraînant, pour des mesures de sécurité la fermeture de plusieurs axes routiers dans la région parisienne.

Sur son site, Sytadin dénombrait plus de 200 km de bouchons cumulés en Ile-de-France en raison de la fermeture de l'autoroute A6 entre Paris et l'aéroport d'Orly, ainsi qu'une partie du boulevard périphérique.

«Les autoroutes A6a et A6b ont été fermées entre Paris et Fresnes dans les deux sens "toute la matinée"», expliquait Sytadin dans son rapport. L'A106 a également été fermée dans les deux sens entre Orly et Chevilly-Larue, a ajouté le site de référence calculant les bouchons

Concernant le périphérique intérieur, la circulation a été fermée dans les deux sens entre la Porte de Gentilly et la Porte d'Asnières et sur l'extérieur, entre la Porte d'Asnières et la Porte de Gentilly.