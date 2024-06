Ligne 14 : sept nouvelles gares seront accessibles dans moins de 20 jours, après le premier voyage à Orly le 24 juin

Ce mois de juin s'annonce décisif pour la ligne 14 du métro parisien puisqu'elle reliera la station Orly le 24. D'ici là, les derniers travaux s'achèvent, avant l'ouverture des 7 nouvelles stations aux usagers.

Un grand pas pour la ligne automatisée. Dès le 24 juin prochain, les voyageurs pourront emprunter la ligne 14 pour se rendre à l'aéroport Paris-Orly, au sud, et Saint-Denis Pleyel, au nord.

Avant cette date importante, les derniers préparatifs s'activent en coulisse. C'est d'ailleurs pour permettre la fin des derniers travaux liés au prolongement de la ligne que les horaires sont toujours aménagés sur ce mois.

En effet, comme l'a annoncé la RATP sur son site, depuis le lundi 3 juin et jusqu'au jeudi 27 juin, la 14 sera fermée tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis soir, à partir de 22h. La Régie rappelle qu'un bus de remplacement circulera entre Gare de Lyon et Olympiades avec une fréquence de 4 à 7 minutes en heures de pointe, et toutes les 7 et 10 minutes en heures creuses.

Villejuif Gustave-roussy en service fin 2024

Ainsi, dès le 19 juin, les gares de Paris-Orly, Chevilly-Lary, et celle de Thiais-Orly seront présentées à la presse. Le lendemain ce seront celles de L’Haÿ-les-Roses, Hôpital Kremlin-Bicêtre et Maison Blanche qui pourront être visitées.

La gare de Saint-Denis Pleyel, véritable bijou architectural, avait quant à elle ouvert ses portes à CNEWS le 15 mai dernier. Le 24 juin prochain toutes ces stations seront ouvertes au public, à l'exception de Villejuif Gustave-Roussy, qui sépare les gares de L’Haÿ-les-Roses et Hôpital Kremlin-Bicêtre, et qui sera mise en service fin 2024, a confirmé à CNEWS la Société des Grands Projets. «Elle servira dans un premier temps de gare de secours» pour la ligne 14, a précisé cette même source.

La gare de Villejuif Gustave-Roussy accueillera également la ligne 15 sud du Grand Paris Express, qui doit relier Pont de Sèvres à Noisy Champs d’ici à la fin 2025.

Le 24 juin, les Franciliens et touristes qui devront se rendre à l'aéroport Paris-Orly ne mettront donc que 40 minutes grâce à la ligne automatisée au logo violet depuis la gare de Saint-Denis Pleyel. Un gain de temps considérable puisqu'auparavant, il était nécessaire d'emprunter une navette depuis Paris, ou encore de gagner l'OrlyVal depuis la gare d'Antony, au bout de la ligne B du RER.