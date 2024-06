80 ans du Débarquement : Joe Biden cherche une chaise invisible lors de l'hommage rendu aux soldats américains (vidéo)

Présent en Normandie dans le cadre des commémorations des 80 ans du Débarquement à Colleville-sur-Mer, ce n’est pas par son discours que Joe Biden s’est fait remarquer, mais par une nouvelle gaffe qui inonde déjà les réseaux sociaux.

L’image du jour. Présent ce jeudi lors de la cérémonie franco-américaine commémorant les 80 ans du Débarquement à Colleville-sur-Mer, une vidéo de Joe Biden fait le tour des réseaux sociaux, suscitant un mélange de rire et d’embarras.

Au début d’un hommage, le chef d’Etat américain a salué son homologue français Emmanuel Macron. Quelques secondes plus tard, ce dernier a tenté de s’asseoir sur une chaise inexistante. Une séquence courte qui a déjà inondé la toile du monde entier.

«Embarrassant», «qu’est-ce qu’il fait ici ?», «il fait honte à notre pays». Depuis quelques heures, les internautes – principalement américains- déplorent et moquent la gaffe commise par Joe Biden. «Jill Biden (également présente lors de l’événement, se tenant à la gauche de son époux au moment de la confusion, Ndlr) devrait avoir honte de laisser Joe Biden, manifestement dément, se ridiculiser sur la scène publique», s’est offusqué une internaute.

No yeah Biden is TOTALLY fit to serve for another 4 years





Our enemies laugh at us pic.twitter.com/1O7oj9F7ID

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) June 6, 2024