80 ans du Débarquement : pourquoi Brigitte Macron n'a pas pu tenir la main de la Reine Camilla lors des commémorations

La reine Camilla s’est montrée réticente lorsque Brigitte Macron a tenté de lui prendre la main. Les deux femmes venaient de déposer une gerbe de fleurs sur le mémorial britannique de Normandie à Ver-sur-Mer, dans le cadre des commémorations du Débarquement du 6 juin 1944. Une scène gênante qui a été captée par les caméras.

Un faux-pas de la part de la Première dame ? Alors que la reine Camilla et Brigitte Macron déposaient une gerbe de fleurs sur le mémorial britannique de Normandie à Ver-sur-Mer, la femme du président français a tenté de prendre la main de la souveraine, qui l’a repoussée. Un geste qui n’est pas passé inaperçu outre-Manche.





Awkward moment Brigitte Macron breaks Royal protocol as she tries to hold Queen Camilla's hand at D-Day memorial in Normandy#Macron #DDay #Camilla #Royals pic.twitter.com/Qi3h66iYee

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 6, 2024