Orages : voici les 31 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé 31 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages pour la journée du jeudi 6 juin.

Un tiers de la France devra se méfier des risques d’orages. Alors qu’un seul département était placé en vigilance jaune «orages» mercredi 5 juin, Météo-France a étendu sa liste à 31 pour la journée de ce jeudi 6 juin.

Les départements suivants sont concernés par cette vigilance jaune orages : la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Charente, la Haute-Vienne, la Corrèze, le Lot, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire, la Loire, la Saône-et-Loire, le Rhône, la Drôme, l'Isère, l'Ardèche, l'Ain, le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin, la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes.

@Météo-France

Cette vigilance jaune sur la partie centrale du pays s'accompagnera ce jeudi d'un ciel nuageux et lourd, selon les prévisions de Météo-France. Du nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à l'Auvergne, dès le matin, le ciel sera très nuageux et des orages se produiront massivement.

Orages et chaleur

L'après-midi, ce temps se décalera progressivement en Auvergne Rhône-Alpes, Franche-Comté. Au nord, soit de la Bretagne et les Pays de la Loire jusqu'aux Hauts de France et le Grand-Est, le temps sera à nouveau calme et sec, sous un ciel encore bien nuageux en matinée.

Dans le sud, le soleil dominera malgré des passages nuageux, contrairement au littoral méditerranéen qui sera marqué par de multiples nuages bas. Sur les Pyrénées et les Alpes du Sud quelques averses seront possibles l'après-midi.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 5 °C et 10 °C de la Bretagne à la frontière belge, localement 3 °C ou 4 °C, elles iront de 12 °C à 17 °C de l'Aquitaine jusqu'au pourtour méditerranéen et de 10 °C à 15 °C degrés ailleurs.

Quant aux maximales, elles s'échelonneront de 16 °C à 21 °C de la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'à la Belgique, de 22 °C à 27 °C sur le reste de la moitié nord et le littoral aquitain, elles atteindront 25 °C à 30 °C, et localement 31 °C.