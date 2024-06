Projet d’autoroute A69 : l’incroyable arsenal saisi à des manifestants en marge des contestations de ce week-end

Au cours de contrôles de zone menés en amont des trois jours de contestations contre le chantier de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse, un impressionnant arsenal d’objets a été saisi par les forces de l’ordre.

Vingt-six objets pouvant servir d'armes confisqués. Pourtant interdit par la préfecture du Tarn par crainte de violences extrêmes, le rassemblement de trois jours à l’appel du collectif Les Soulèvements de la Terre, contre le chantier de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse réunis des gens mais aussi des objets.

Planches à clous, serpette, hache, fronde, couteaux, boules de pétanque… Un impressionnant attirail a été saisi ce jeudi 6 juin par les forces de l'ordre a appris CNEWS.

© DR

Selon nos informations, 552 personnes ont ainsi été contrôlées aujourd'hui.

En outre, 5.000 personnes sont attendues pour la fin de la semaine pour les trois jours de contestation de vendredi à dimanche contre l'A69. Parmi eux, 500 à 600 individus déterminés dont 200 blacks blocs.

Alors que près d’un millier de policiers et gendarmes seront mobilisés, le moment le plus sensible devrait être le début de la manifestation prévue à partir de 13 heures samedi.