Refus d'obtempérer à Clamart : le mis en cause de 14 ans présenté ce jeudi à un juge d'instruction

De nouveaux éléments sont désormais connus dans le dossier de la mort de l’homme de 34 ans percuté par un jeune mineur de 14 ans après un refus d'obtempérer dans la nuit du 3 au 4 juin à Clamart. Le suspect doit être présenté ce jeudi à un juge d'instruction.

Le mineur suspecté d’avoir fauché et tué un homme de 34 ans dans la nuit du 3 au 4 juin sera présenté à un juge d'instruction ce jeudi, a appris CNEWS auprès du parquet de Créteil. Il est mis en examen pour homicide involontaire, refus d'obtempérer avec les autorités policières, recel de vol et rébellion. Son dossier est alourdi par deux circonstances aggravantes, en l'occurrence une absence de permis de conduire et une violation manifestement délibérée à une obligation de prudence imposée par la loi, indique le parquet dans son communiqué.

À noter que «des réquisitions de contrôle judiciaire sont prises par le parquet, avec notamment l’obligation de respecter un placement en CEF (Centre éducatif fermé), une interdiction de conduire tout véhicule, une obligation de soins et un couvre-feu», précise le communiqué. L’adolescent a reconnu l’ensemble des faits à l’exception de la rébellion. Il n’a pas pu être placé en détention provisoire du fait que les correctionnels sont reprochés à un individu de moins de 16 ans.

Une nuit sanglante

Pour rappel, l’accident a eu lieu à Clamart dans les Hauts-de-Seine, près d’une bretelle de la N118 dans la nuit du 3 au 4 juin. Le jeune conducteur, au volant d’une Peugeot 3008, a perdu le contrôle du véhicule après un refus d’obtempérer et finalement percuté un homme de 34 ans. Il avait été repéré par les policiers de la BAC aux alentours de Massy-Palaiseau qui l’ont identifié à bord d’une voiture volée. `

Le mineur était déjà connu des services de police puisque le 4 décembre dernier il avait été déclaré coupable de faits de vol avec violence et d'atteinte à l’intimité de la vie privée. Il sera jugé le 12 juillet prochain.