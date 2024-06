Sondage : 52% des Français favorables à une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de défaite de la majorité présidentielle aux élections européennes

L'Assemblée nationale est-elle en danger ? Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS, paru ce jeudi 6 juin, 52% des Français seraient favorables à la dissolution de l'Hémicycle en cas de défaite de la majorité présidentielle aux élections européennes.

Dissoudre l'Assemblée nationale en cas de défaite de la liste de la majorité présidentielle aux élections européennes de ce dimanche 9 juin, Marine Le Pen l'appelle de ses vœux et une majorité de Français (52%) est séduit par l'idée, selon un sondage de l'Institut CSA pour CNEWS paru ce jeudi.

© CNEWS

En effet, la liste de la majorité présidentielle, menée par Valérie Hayer, est en mauvaise posture. Le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS la place en deuxième position avec 15% des intentions de votes, loin derrière le Rassemblement national (32%) et au coude à coude avec le Parti socialiste (14%).

Renaissance qui était arrivée en seconde position lors du scrutin de 2019 (22,4%) derrière le RN (23,3%), subirait une défaite si elle était reléguée en 2024 à la troisième place, supplantée par le PS, qui renaît progressivement de ses cendres.

Les retraités largement opposés à la dissolution

Dans le détail, hommes et femmes partagent une opinion similaire sur la question de la dissolution de l'Assemblée. Les disparités se font nettement plus fortes entre les différentes catégories d'âge des sondés.

Ainsi, les sondés de moins de 35 ans sont ceux qui se sont montrés le plus en faveur (57%) d'une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de défaite de la majorité aux élections européennes. A contrario, seuls 44% des sondés de plus de 60 ans y sont favorables.

Dans les catégories intermédiaires, le ratio s'inverse. Ce sont les plus âgés, les 50-64 ans, qui valident le plus (56%) l'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale contre 50% pour les 35-49 ans.

Du point de vue des catégories socio-professionnelles des sondés, l'étude met également en avant des réponses hétérogènes. CSP- (59%) et inactifs (52%) valident majoritairement l'idée d'une dissolution de l'Hémicycle alors que les CSP+ ayant cette vision sont minoritaires (46%).

Les extrêmes s'accordent sur la question

Sur le volet politique, les sondés électeurs des partis d'extrême semblent s'entendre sur la question. Ainsi, ceux proches de la France insoumise sont 75% à valider l'idée d'une dissolution de l'Assemblée nationale en cas de défaite de la liste de Valérie Hayer. Ce chiffre monte à 87% pour ceux se réclamant du Rassemblement national.

Les électeurs des Républicains ont aussi majoritairement répondu à la positive à ce questionnement mais en moindre proportion (53%).

Contrairement à leur allié de la Nupes, le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts sont opposés à une dissolution de l'Assemblée. Ainsi, ils ne sont respectivement que 35% et 37% à valider cette idée.

Enfin, sans grande surprise, les soutiens de Renaissance sont à 87% opposés à une dissolution, cette dernière pouvant être synonyme d'une perte de la majorité au Palais Bourbon pour Emmanuel Macron.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré, les 4 et 5 juin, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.