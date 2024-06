Sondage : le pouvoir d'achat et l'immigration en tête des enjeux prioritaires des Français pour les européennes

Selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce jeudi 6 juin, une large majorité de Français placent le pouvoir d’achat et l’immigration en tête des enjeux prioritaires pour les élections européennes de dimanche. L'environnement arrive en troisième position.

En avril dernier, Emmanuel Macron s’exprimait à la Sorbonne sur ses projets d’avenir en lien avec les Vingt-Sept. Le président de la République avait réaffirmé son souhait de voir une «Europe puissance» tournée vers une stratégie de défense solide et une maîtrise accrue des frontières de l’Union.

Régulièrement, la question de l’immigration agite le débat européen et figure parmi les principales préoccupations des citoyens du Continent. Dans l'Hexagone et comparée à d'autres, cette thématique est d’ailleurs considérée comme un enjeu prioritaire pour les élections européennes pour 36% des Français, selon un nouveau sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce jeudi 6 juin.

En progression de sept points par rapport à 2022 - la plus forte de ce questionnaire -, ce sujet arrive en deuxième position derrière le pouvoir d’achat, enjeu essentiel entre tous pour 39% des sondés.

L’environnement arrive quant à lui à la troisième place des enjeux prioritaires des citoyens français à quelques jours du scrutin. Viennent ensuite l’insécurité (27%), la santé (19%), les inégalités sociales (15%), le terrorisme (11%), l’emploi (10%), l’école (6%) et le logement (4%).

Dans le détail, si les Français considèrent le pouvoir d’achat comme majeur, une légère différence est toutefois à noter entre les femmes (42%) et les hommes (36%). L’écart s’inverse pour ce qui est de l’immigration, davantage primordiale pour les hommes (40%) que pour les femmes (32%). En revanche, les deux genres s'accordent sur le sujet de l’environnement.

Côté tranches d’âge, les 35-49 ans placent à 46% le pouvoir d’achat eu centre de leurs préoccupations, contre 36% des 18-24 ans. Enfin, 45% des 65 ans et plus mettent quant à eux l'immigration au centre de leurs inquiétudes.

Toutefois, le point sur lequel s’accorde la majorité des 25-34 ans et des 35-49 ans, avec 9%, est la question du terrorisme. Concernant le logement, seulement 1% des 50-64 ans et 65 ans et plus s'en préoccupent.

Le pouvoir d’achat en tête quelle que soit les affinités politiques

Autre enseignement de cette étude, le pouvoir d’achat reste la question prioritaire quelle que soit la proximité politique des personnes interrogées (entre 39 et 38% à gauche et à droite, avec une légère différence de la part de ceux se réclamant du centre à 33%).

Les enjeux de l’école et du logement font également consensus quelle que soit l'étiquette politique. Le premier rassemble respectivement 6% des sondés de gauche et 5% de ceux de droite. Le second rassemble respectivement 7% et 4%.

Enfin, et sans grande surprise, c'est l’immigration qui divise le plus. Les répondants de gauche considèrent cet enjeu comme important à 14%, contre 62% de ceux de droite. La santé et les inégalités sociales enregistrent aussi un écart de taille avec 23% et 30% des votes pour les sondés de gauche, contre 8% et 5% des suffrages pour ceux de droite.

La question de l’environnement divise aussi, étant placée à 46% parmi les enjeux principaux des sondés de gauche, alors que ceux de droite ne la privilégie qu’à 14%.

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 4 au 5 juin, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.