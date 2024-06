«Impensable et lamentable» : les Lyonnais en colère après la découverte de tags d'extrême gauche sur la statue de Louis XIV de la place Bellecour

Interrogés par CNEWS, de nombreux Lyonnais n'ont pas caché leur colère de voir la statue de Louis XIV, située sur la place Bellecour à Lyon et classée «monument historique» en 2016, dégradée et vandalisée par des tags d'extrême gauche.

«C'est dommage, malheureux et impensable.» Pour la troisième fois en deux semaines, la statue équestre en bronze de Louis XIV, située sur la place Bellecour à Lyon (2e arrondissement), a été dégradée. A l'image de cette riveraine, questionnée par CNEWS, les passants constatent avec dégoût ces actes de vandalisme.

«C'est désolant, on ne sait pas qui fait ça... C'est vraiment désolant», réagit une passante. «C'est affolant, on ne peut plus rien protéger. C'est lamentable», dit un autre riverain. Réalisée en 1825 par le sculpteur François-Frédéric Lemot, cette statue vient d'être restaurée pour un coût estimé à 1,4 million d'euros.

«laxisme des élus écologistes»

Or, depuis le début des manifestations pro-palestiniennes en soutien au conflit dans la bande de Gaza, des tags «Free Gaza» ornent notamment la statue en bronze. Une situation qui alarme tout autant Pierre Oliver, maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon. «Je propose l'installation de caméras nomades autour de la statue et l'installation de barrières de protection. Il est urgent de protéger notre patrimoine.», affirme-t-il.

Pour l'élu, le problème vient du «laxisme des élus écologistes». «Les militants d'extrême-gauche salissent et abîment notre ville. Le maire de Lyon laisse faire!».

Dégoût et colère. Tout est prétexte pour l’extrême gauche pour dégrader notre patrimoine et comme à chaque fois, c’est le contribuable lyonnais qui va payer.



Il faut sanctionner les auteurs de ces actes.



— Pierre OLIVER (@poliver69) June 2, 2024

Maire depuis 2020, Grégory Doucet a réitéré à plusieurs reprises son soutien à Gaza.