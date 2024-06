Sondage : à deux jours des élections européennes, le RN toujours en tête devant la majorité présidentielle et le PS

À seulement deux jours des élections européennes, le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié ce vendredi 7 juin, donne toujours le Rassemblement national largement en tête des intentions de vote, alors que la liste de majorité présidentielle et celle du Parti socialiste continuent leur bataille pour la seconde place.

La perspective d’une victoire du PS sur la liste de la majorité présidentielle persiste. Selon la dernière vague du baromètre OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publiée ce vendredi 7 juin, la bataille pour la deuxième place aux élections européennes se poursuit entre Valérie Hayer et Raphaël Glucksmann.

Si la liste centriste menée par la députée européenne Valérie Hayer stabilise son pourcentage d’intentions de vote à 15%, après une chute quasi continue depuis le mois d’avril, celle du Parti socialiste perd un point pour s’arrêter à 13%. À deux jours du scrutin, l’écart reste très faible et la majorité présidentielle peut toujours craindre un revers de fortune et une défaite face à la gauche traditionnelle.

Dans le détail, la liste Renaissance et celle du PS concentrent leurs voix chez les électeurs de plus de 65 ans. Ils sont respectivement 20% et 25% à voter pour cette liste. La jeunesse reste moins attirée par eux, bien que Valérie Hayer compte 7% des 18-24 ans dans ses électeurs contre seulement 1% pour Raphaël Glucksmann.

Autre enseignement de ce sondage, si la liste de la gauche traditionnelle compte une concentration d’hommes et de femmes presque équivalente dans les intentions de vote (14% de femmes, 12% d'hommes), celle de la majorité présidentielle est plus masculine. En effet, 20% des hommes comptent voter pour elle, contre seulement 10% des femmes.

Le Rassemblement national cavale en tête

Ce duel entre les deux listes ne semble néanmoins pas gêner le grand favori de ces élections. En effet, Jordan Bardella, qui porte la liste du Rassemblement national, a gagné 1 point de plus selon ce nouveau baromètre, s’installant confortablement à 33% des intentions de vote.

La tête de liste de tout juste 28 ans attire énormément la jeunesse, puisque 46% des 18-24 ans ont l’intention de lui donner leur vote. Le pourcentage reste élevé chez les 35-49 ans (40%) et les 50-64 ans (41%).

Si la liste du Rassemblement national est celle qui séduit le plus, c’est aussi elle qui fidélise le plus ses électeurs. Ainsi, 89% des personnes ayant voté pour Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle de 2022 vont à nouveau voter pour son parti. A contrario, seuls 56% de ceux ayant voté Emmanuel Macron en 2022 indiquent qu’ils resteront fidèles à la majorité présidentielle le 9 juin.

Pour le Parti socialiste, la situation est différente puisqu’avec seulement 1,74% des voix obtenues par sa candidate Anne Hidalgo en 2022, le parti était au bord de la disparition. Ce sont donc des électeurs partis pour d’autres candidats qui se tournent vers Raphaël Glucksmann. Dans le détail, la liste PS-Place publique pourrait compter sur 23% des électeurs qui avaient voté Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon, 24% Yannick Jadot et même 11% pour Emmanuel Macron lors du dernier scrutin présidentiel.

Aucune des autres listes dans la course ne parvient à rattraper son retard sur les trois challengers. La liste des Républicains menée par François-Xavier Bellamy se stabilise à 7% des intentions de vote, tout comme celle de Manon Aubry (+1 point). Toutes deux créditées de 6%, la liste de Marion Maréchal (Reconquête) perd un point alors que celle de Marie Toussaint (EELV) en gagne un.

Si la part des indécis recule d’un point, ils sont toujours 17% à ne pas avoir encore choisi leur candidat à quarante-huit heures de l’échéance électorale.

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, les 4 et 5 juin 2024, sur un échantillon de 963 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon représentatif de 1.027 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.