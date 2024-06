Elections européennes 2024 : les bureaux de vote regroupés et sous haute surveillance en Nouvelle-Calédonie

Les élections européennes se dérouleront dimanche 9 juin en Nouvelle-Calédonie, dans un contexte de blocages et de violences. Quelque 220.000 électeurs sont appelés à voter.

Malgré les émeutes et le huitième mort déploré samedi, les élections européennes auront bien lieu en Nouvelle-Calédonie. Les électeurs sont appelés aux urnes dimanche 9 juin et des ajustements sont à prevoir afin d'assurer un service d'ordre suffisant.

Les 56 bureaux de vote de Nouméa ont été regroupés dans six lieux, au lieu de 37, pour les élections européennes et seront sécurisés dimanche par la présence des forces de l’ordre dans un contexte encore très tendu en Nouvelle-Calédonie.

«Malgré le contexte particulier que connaît la Nouvelle-Calédonie, l’État s’engage pleinement pour que ces élections européennes se tiennent le dimanche 9 juin prochain sur l’ensemble du territoire», avaient déclaré, dimanche 2 juin, les services du représentant de l’Etat dans un communiqué.

QUELQUE 220.000 électeurs appelés à voter

Près de 150 agents de la commune sont mobilisés depuis une semaine pour assurer le bon déroulement du scrutin. Le site le plus important, la salle omnisports de l’Anse-Vata, accueillera 16 bureaux de vote. Un bureau de vote dérogatoire sera également ouvert pour recevoir les bulletins des personnes incarcérées, transmis par le directeur de la prison.

Sur l’ensemble du territoire du Pacifique sud, qui sera l’un des premiers à voter pour ces élections européennes, les horaires ont été aménagés de façon à pouvoir accueillir les 73.337 électeurs de la commune – sur un total de quelque 220.000 dans l'archipel – en tenant compte du couvre-feu, instauré jusqu'au lundi 17 juin par le Haut-commissariat de la République et interdisant la circulation entre 18 heures et 6 heures.

Fin mai, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, avait rappelé devant l’Assemblée nationale que l’État peut «délocaliser des bureaux de vote» par simple arrêté du haut-commissaire de la République.

La Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement Nouméa, est en proie à des blocages et violences depuis le 13 mai, en réaction à une réforme constitutionnelle électorale contestée par les indépendantistes.