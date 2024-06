Michou : l'inauguration de son restaurant à Amiens crée l'émeute, la police obligée d'intervenir

Le youtubeur Michou devait inaugurer son premier restaurant à Amiens ce samedi. Mais entre malaises et mouvements de foule, l’évènement ne s’est pas déroulé comme prévu.

Michou a créé l’évènement ce samedi. Le youtubeur d’origine picarde devait inaugurer son tout premier fast-food baptisé Mealy, à Amiens. Alors qu’il avait annoncé sa venue sur les réseaux sociaux, ses fans ont répondu présent : entre 500 et 600 personnes ont fait le déplacement devant l’enseigne dès 6 h ce matin. Seulement, très vite, des mouvements de foule se sont créés, certains enfants ont même fait des malaises, obligeant la police municipale à intervenir pour évacuer la rue. Face à la tournure des évènements, le youtubeur est finalement monté dans un appartement situé deux étages au-dessus de son restaurant, afin de saluer la foule présente.

300 menus devaient être distribués

Celui qui comptabilise plus de 9,7 millions d’abonnés a choisi Amiens, sa «ville cœur», pour y créer son premier restaurant. Au menu : six hamburgers, des frites, sundaes, smoothies, cookies… Le menu le plus cher est au prix de 13,50 €. Le programme de l’inauguration prévoyait initialement la distribution de 300 menus gratuits à l’extérieur du restaurant et un kakémono était en place afin d’immortaliser la rencontre des fans avec Michou.

D’ici à la fin juin, une dark kitchen devrait être mise en place afin de livrer les produits à Paris et dans la petite couronne. Six à sept nouveaux points de vente devraient également être annoncés, notamment à Marseille et Nantes.