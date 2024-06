Projet d'autoroute A69 : vers un nouveau week-end de violences en marge d'une manifestation interdite ?

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dès vendredi, à Puylaurens, pour un week-end de mobilisation contre l'autoroute A69 Castres-Toulouse, alors que la manifestation a été interdite par le préfet du Tarn.

Sur un terrain privé situé près de Puylaurens, dans le Tarn, plusieurs chapiteaux ont été érigés et les opposants, parfois venus d'Espagne ou d'Allemagne, ont commencé à affluer dès vendredi à l'appel de collectifs écologistes locaux et des Soulèvements de la Terre.

«Il faut montrer au préfet, qui n'arrête pas de dire que la lutte décline, et aux élus qu'on est toujours déterminés», a affirmé Laurent Prost, du collectif La voie est libre (LVEL), précurseur de la mobilisation. Alors qu’ils ont déjà constaté une affluence plus importante que prévu vendredi, les organisateurs s'attendent à accueillir «entre 10.000 et 15.000 personnes» au plus fort de la Manif'Action prévue par les militants écologistes. C’est là que les violences sont le plus redoutées.

En marge de cette manifestation, un impressionnant attirail a d'ailleurs été saisi jeudi par les forces de l'ordre. Pourtant, à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le préfet du Tarn a nterdit tout rassemblement sur le territoire de 17 communes du Tarn, situées sur le tracé de l'A69, selon l'arrêté préfectoral. Parmi les personnes attendues pour les trois jours de contestation contre l'A69, 500 à 600 individus déterminés dont 200 blacks blocs.