Élections européennes 2024 : «désaveu cinglant», «déroute du macronisme»... Les réactions fusent après la victoire du RN et la dissolution de l'Assemblée nationale

Les différents membres de la classe politique ont réagi aux premiers résultats, en France, des élections européennes, qui se sont déroulées ce dimanche 9 juin dans l’Hexagone. Des réactions ont également fusé après l'annonce par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale.

Une dissolution surprise après une véritable débâcle pour Renaissance. Après l'échec cuisant rencontré par Valérie Hayer, avec 14,7 % des votes dans ces élections européennes du 9 juin, et la large victoire du Rassemblement national avec un score de 31,9 %, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale.

«Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second», a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée.

Peu de temps avant cette prise de parole, Jordan Bardella a qualifié ce score de «désaveu cinglant» pour Renaissance. Depuis son QG de son parti, le chef de file s'est exprimé, félicitant les votants.

«Les Français ont rendu leur verdict, et celui-ci est sans appel», a-t-il déclaré, ajoutant que «l'écart inédit entre la majorité présidentielle et le premier parti d'opposition traduit un désaveu cinglant et un rejet de la politique conduite par Emmanuel Macron».

Cette déroute sans précédent pour le pouvoir en place marque la fin d'un cycle, et le jour 1 de l'après-Macron.





Notre volonté est de rassembler tous les Français désireux d'engager le redressement de la Nation et de permettre à la France de renouer avec l'espérance. pic.twitter.com/Ckfr6u9Zpp — Jordan Bardella (@J_Bardella) June 9, 2024

Au cours de sa prise de parole, Jordan Bardella avait également appelé à une dissolution de l’Assemblée nationale en organisant de nouvelles élections législatives.

Toujours du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen s’est félicitée du score obtenu par Jordan Bardella avec un simple tweet et une photo en compagnie de ses proches et de la tête de liste du RN : «Quand le peuple vote, le peuple gagne !».

Quand le peuple vote, le peuple gagne ! pic.twitter.com/NAxeoNjn55 — Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 9, 2024

Une gauche désuniE face à l'extrême droite

D’un extrême à l’autre, les réactions sont différentes à l’image de celle de la tête de liste de La France insoumise, Manon Aubry, qui a noté la «défaite et la déroute cinglante du macronisme» avec le score «historiquement faible» de Valérie Hayer.

«Cette page ne doit pas se tourner avec le Rassemblement national», a-t-elle cependant ajouté, alors que les listes de La France insoumise et du Parti socialiste ont respectivement récolté 9,2 et 14,1% des suffrages.

Toujours à gauche, la tête de liste PS-Place Publique Raphaël Glucksmann s'est dit dimanche «fier» de sa troisième place aux élections européennes mais n'a «pas l'âme à la fête» du fait du score des listes d'extrême droite.

«Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France», a-t-il déploré devant ses partisans, évoquant «une vague qui ébranle profondément nos démocraties». «Nous leur tiendrons tête en Europe», a ajouté Raphaël Glucksmann depuis son QG de campagne.

De son côté, Léon Deffontaines, avec un score de 2,4 % qui ne permet pas au Parti communiste d'obtenir de siège au Parlement européen, a assuré qu'il continuera «la lutte acharnée contre l'extrême droite». «Nous devons nous rassembler, nous les forces sociales du pays. Nous allons œuvrer à un rassemblement qui remet le travail au cœur de son projet», a-t-il poursuivi.

"Nous devons nous rassembler, nous les forces sociales du pays. Nous allons œuvrer à un rassemblement qui remet le travail au cœur de son projet" pic.twitter.com/mMmUqibmTG — Léon Deffontaines (@L_Deffontaines) June 9, 2024

À droite, la tête de liste des Républicains François-Xavier Bellamy, qui n'a obtenu que 6,8 % des suffrages, s'est dit «fier» de sa campagne et a déclaré qu'il ne s'agissait pas de «la fin d'une campagne, c'est le début d'un long chemin pour relever la droite».

Plus de réactions à suivre ...