Élections européennes 2024 : voici tout ce qu'implique une dissolution de l'Assemblée nationale

Face à la grande victoire du Rassemblement national aux élections européennes, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale ce dimanche 9 juin. Voici ce que cela implique.

Un camouflet pour la majorité présidentielle. Ce dimanche, après la victoire du Rassemblement national, présentée selon les premières estimations d'OpinionWay pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, aux alentours de 32% des suffrages, et le revers subi par Renaissance, aux alentours de 15%, le président de la République, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale. De nouvelles élections législatives se tiendront le 30 juin et le 7 juillet prochain. Une disposition constitutionnelle très risquée pour le président, qui ne dispose que d’une majorité relative.

Qui peut la mettre en œuvre ?

L’article 12 de la Constitution autorise le président de la République, et lui seul, à procéder à une dissolution de l’Assemblée nationale, c’est-à-dire à convoquer de nouvelles élections législatives. Un pouvoir qu’il ne détient pas à l’égard du Sénat, dont les membres sont élus au suffrage universel indirect. Pour dissoudre, le Président doit d’abord consulter le Premier ministre et les présidents des deux chambres (aujourd’hui, Yaël Braun-Pivet pour l’Assemblée et Gérard Larcher pour le Sénat). En revanche, rien ne l’oblige à tenir compte de leur avis : la décision finale est entre les mains du président.

Quel timing ?

Le timing est, là encore, à la discrétion du chef de l’État qui procède généralement à une dissolution quand il est contrarié politiquement, ce qui est actuellement le cas avec la sévère défaite infligée à la majorité lors de ces élections européennes. Après la dissolution, les élections législatives doivent être organisées dans un délai de 20 à 40 jours. Le président a annoncé qu’elles se tiendront le 30 juin et le 7 juillet prochain. Rien n’empêche les députés de la précédente législature de se représenter. Il n’existe pas non plus de nombre de mandats maximum. Un député peut l’être aussi longtemps que les électeurs le décideront.

Quels risques ?

Avoir recours à un tel procédé représente cependant un risque pour l’exécutif. Avec un peu plus de 250 députés acquis à sa cause, Emmanuel Macron ne dispose en effet que d’une majorité relative. Ainsi, convoquer les Français pour voter une seconde fois pour leurs députés risquerait de renforcer l'opposition, voire de créer une cohabitation, un scénario qui s’est déjà produit dans l’histoire de la Ve République lorsque Jacques Chirac a prononcé la dissolution de l’Assemblée en 1997 et s’est retrouvé avec une majorité de gauche, en totale opposition avec son parti.

Quels précédents ?

À l’image de celle de 1997, plusieurs autres dissolutions ont été prononcées dans l’histoire de la Ve République. La première intervient en 1962 alors que Charles de Gaulle veut introduire constitutionnellement la désignation du Président de la République par le suffrage universel direct. L’opposition fait front, et dépose une motion de censure, adoptée à 280 voix sur 480 députés.

Charles de Gaulle est défié et son Premier ministre, Georges Pompidou, présente la démission de son gouvernement, comme le précise l'article 50 de la Constitution. Une demande refusée par le général de Gaulle, qui dissout l’Assemblée nationale quelques jours plus tard, en réponse à cette défiance. Les élections législatives sont ensuite remportées par les gaullistes, ce qui renforce un peu plus Charles de Gaulle, qui verra son référendum être adopté le 28 octobre 1962.

En mai 1968, la contestation sociale bat son plein. Après plusieurs épisodes qui témoignent de la déstabilisation de l’exécutif, le Premier ministre Georges Pompidou demande une dissolution de l’Assemblée nationale. Charles de Gaulle l’annonce le 30 mai 1968, et appelle les Français à se rendre aux urnes à la fin du mois de juin. Les députés gaullistes sont élus à la majorité absolue au sein de l’hémicycle.

En avril 1981, fraîchement élu président de la République, le socialiste François Mitterrand ne dispose pas d’une majorité de députés. Il provoque alors la dissolution de l’Assemblée nationale le 22 mai, un mois après son élection, et obtient enfin une majorité lors du second vote. Sept ans plus tard, dans une course tenace à la présidentielle remportée par le président sortant face à Jacques Chirac, François Mitterand va récidiver le 13 mai 1988, dissoudre l’Assemblée et obtenir, une nouvelle fois, une majorité absolue.