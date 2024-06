Météo : voici les 7 départements placés en vigilance orange pour orages ce dimanche soir

L'institut national de météorologie, Météo-France, a placé 7 départements de la moitié sud en vigilance orange pour «orages» ce dimanche 9 juin. Six départements sont également placés en vigilance orange pour «pluie-inondation».

La prudence est de mise, en cette fin de journée du dimanche 9 juin. Météo-France a placé 7 départements en vigilance orange pour «orages», ainsi que 6 autres pour «pluie-inondation».

Les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, du Vaucluse, de la Drôme, de l'Ardèche, et de l'Isère sont concernés par ces deux vigilances orange, tandis que celui de la Haute-Loire est uniquement concerné par la vigilance orange pour les orages.

Vingt-et-un départements ont, eux, été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages. Cette alerte concerne le Doubs, le Jura, l'Ain, la Haute-Savoie, la Savoie, le Rhône, la Loire, le Puy-de-Dôme, les Hautes-Alpes, le Cantal, la Lozère, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, le Var, l'Aveyron, le Lot, le Tarn-et-Garonne, le Tarn, l'Hérault, la Haute-Garonne et l'Ariège.

© Météo-France



Dans son bulletin du jour, Météo-France indique que «dans les départements placés en vigilance orange, une forte activité pluvio-orageuse, durable, est attendue». Ils ont également été placés en vigilance orange pluie-inondation, en plus du département des Landes.

Des orages «accompagnés de grêle et de forte activité électrique»

Il existe en particulier un risque d'orages localement «diluviens» : des intensités de l'ordre de 40 mm/h sont typiquement attendues. Sur la période, il est probable d'atteindre, voire de dépasser, des lames d'eau de 100 mm de façon ponctuelle».

Ainsi, «les risques de ruissèlements, coulées de boues, accumulations d'eau dans les points bas sont donc localement importants au cours de cet épisode. Par conséquent, la plus grande prudence devra être de mise. De plus, ces orages pourront s’accompagner de grêle, d'une forte activité électrique et dans une moindre mesure de rafales de vent», a ajouté le service météorologique.