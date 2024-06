Dissolution de l'Assemblée nationale : vers une alliance de gauche aux législatives ?

Les législatives anticipées les 30 juin et 7 juillet prochains après la dissolution de l’Assemblée nationale ce dimanche remettent sur la table la question d’une union de gauche, évoquée par plusieurs candidats comme Olivier Faure ou Marie Toussaint.

En dissolvant l'Assemblée nationale à l'issue des Européennes dimanche 9 juin, le président de la République Emmanuel Macron rebat les cartes lors de législatives prévues les dimanches 30 juin et 7 juillet.

Tous les clans politiques sont ainsi soumis à une campagne express. À 20 jours de ce premier tour improvisé, plusieurs acteurs politiques évoquent l'idée d'une union des partis de gauche.

Après avoir été le marchepied du RN, Macron poursuit sa fuite en avant et dissout l'Assemblée nationale.



Soyons responsables, le 30 juin et le 7 juillet : la gauche et les écologistes doivent s'unir.#Dissolution — Marie Toussaint (@marietouss1) June 9, 2024

L'écologiste Marie Toussaint a appelé son électorat à être «responsable» : «Après avoir été le marchepied du RN, Emmanuel Macron poursuit sa fuite en avant et dissout l'Assemblée nationale (...) le 30 juin et le 7 juillet : la gauche et les écologistes doivent s'unir», a-t-elle déclaré sur X.

Une opinion partagée par le chef du PS Olivier Faure, qui a également appelé à l'union des gauches ce lundi : «Le front populaire, ce n'est pas le nouveau nom de la NUPES, c’est ce que nous devons faire», a-t-il déclaré ce lundi sur Franceinfo.

Rassemblement de la gauche " Le front populaire, c’est pas le nouveau nom de la Nupes, c’est ce que nous devons faire ", estime Olivier Faure. pic.twitter.com/D8T8i7jmK4 — franceinfo (@franceinfo) June 10, 2024

Un propos qui fait écho à celui de la veille, dans lequel il avait appelé à «une coalition à gauche qui permette de rassembler des gens capables de s’accorder de manière démocratique, dans un dialogue permanent et dans le respect de chaque identité politique», avait-il déclaré sur X.

«C’est indispensable pour battre l'extrême-droite, créer un espoir et l’emporter en 2027», avait-il poursuivi.

Toutefois Olivier Faure avait assuré ne demander à personne de «s'aligner» sur lui, tout comme il ne s'alignerait sur personne : «Une coalition ça n'est pas un chef qui décide pour tous les autres, mais un dialogue permanent, et un fonctionnement démocratique et fraternel», a-t-il martelé sur le plateau de TF1, où se trouvait également Mathilde Panot.

Mais l'union des gauches aura-t-elle le même succès qu'en 2022 malgré les divergences ? Mise à mal sur plusieurs sujets en deux ans, la NUPES avait définitivement volé en éclats en octobre dernier, lors des attaques du Hamas en Israël.

Du côté de La France insoumise, les sons dissonent : alors que Jean-Luc Mélenchon ne semble pas disposé à accepter une alliance des gauches, François Ruffin a appelé à la constitution d'un nouveau «Front populaire», faisant référence à l'union qui avait permis à la gauche de l'emporter en 1936.