Législatives anticipées : Jérôme Cahuzac se porte candidat dans le Lot-et-Garonne

L’ancien ministre socialiste Jérôme Cahuzac, condamné en 2018 pour fraude fiscale, a annoncé ce dimanche qu'il sera candidat dans le Lot-et-Garonne aux prochaines élections législatives, consécutives à la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée par le président Emmanuel Macron.

Un retour aux affaires. Jérôme Cahuzac a annoncé sa volonté de se présenter aux futures élections législatives qui se tiendront le 30 juin et le 7 juillet prochain. L'ancien ministre a été condamné en 2018 pour fraude fiscale à quatre ans de prison, dont deux avec sursis, et cinq ans d'inéligibilité, et coupable d’avoir menti «les yeux dans les yeux» devant les députés en affirmant qu’il ne détenait pas de compte en caché à l’étranger.

Désormais libre et éligible, l'ancien député-maire de Villeneuve-sur-Lot ministre délégué chargé du Budget sous la présidence de François Hollande, sera «candidat sous l'étiquette centre gauche», face à la députée sortante RN Annick Cousin, dans la 3e circonscription du département, a-t-il déclaré, confirmant une information de La Dépêche.

«je ne m'interdis rien»

«Je ne suis tributaire et je ne dépends d'aucun parti», a ajouté l'ancien élu, âgé de 71 ans, qui a fait son retour sur la scène politique du Lot-et-Garonne depuis l'automne en organisant plusieurs réunions publiques. «Il est clair que je ne m'interdis rien», avait-il déclaré fin novembre sur France Inter, estimant «avoir purgé sa dette».

Au scrutin européen de dimanche, la liste RN emmenée par Jordan Bardella est arrivée en tête dans le Lot-et-Garonne avec plus de 38% des voix. Le parti détient actuellement deux des trois circonscriptions du département.