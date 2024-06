Législatives anticipées : la dissolution va-t-elle perturber durablement le calendrier électoral français ?

Face à l’échec de la majorité présidentielle aux élections européennes, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale et la tenue de législatives anticipées. Un pari risqué qui va redessiner durablement le calendrier électoral français.

Vers des élections de mi-mandat ? L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, faite par le président de la République Emmanuel Macron ce dimanche 9 juin, va entraîner un changement de calendrier électoral en France, comme l'a confirmé à CNEWS, le docteur en droit constitutionnel, Xavier de Bonnaventure.

«Un député est élu pour cinq ans à compter de la date de son élection», que cette dernière soit anticipée ou non ne change rien, a expliqué Xavier de Bonnaventure. Ainsi, après les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, le prochain scrutin pour élire l'Assemblée aura lieu en juillet 2029 et non en juin 2027 comme initialement prévu.

«C’est assez majeur comme changement, cela signifie que les législatives vont changer de nature en devenant des élections de mi-mandat, elles peuvent devenir des élections contre le gouvernement en place, des élections sanctions contre l’exécutif», a estimé pour sa part le politologue, Philippe Moreau-Chevrolet.

Des élections à mi-mandat pourraient donc amoindrir le pouvoir présidentiel au profit d'un retour vers une démocratie plus parlementaire et «permettre d’équilibrer davantage les pouvoirs entre le Parlement et l’exécutif», a ajouté le politologue.

Un pouvoir propre au président

«L'article 12 de la Constitution marque vraiment une puissance retrouvée du président de la République», a estimé Xavier de Bonnaventure, qui rappelle que cette prérogative est propre au chef de l'État.

L'article en question «prévoit des conditions consultatives préalables, le président de la République est obligé de consulter son Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Néanmoins, c'est un pouvoir propre au président (...) implicitement, en dépit de ces obligations, le véritable décisionnaire reste le chef de l'État», a-t-il ajouté.

Une facilité introduite avec la Ve République. Le docteur en droit constitutionnel a rappelé que sous la IVe, le président de la République avait de nombreuses contraintes pour l'utiliser.

«Il fallait d'une part un délai de 18 mois donc il n'avait pas la possibilité de dissoudre avant 18 mois de mandat ne soit écoulé. D'autre part, il fallait aussi deux crises ministérielles durant la même période», a conclu Xavier de Bonnaventure.

Vers une nouvelle dissolution en 2027 ?

Ainsi, la dissolution souhaitée par Emmanuel Macron à la suite de la défaite de la majorité présidentielle n'empêchera en aucun cas son successeur de faire de même en 2027.

Une hypothèse qu'est loin d'exclure Philippe Moreau-Chevrolet, évoquant la possible ascension au pouvoir de Marine Le Pen en 2027. «Marine Le Pen pourrait dissoudre l'Assemblée pour se donner une majorité qui ira jusqu’à la fin de son mandat. Elle sera tentée de le faire pour bénéficier de la même étendue de pouvoir et du même fonctionnement quasi monarchique qu’Emmanuel Macron», a-t-il expliqué.

Xavier de Bonnaventure a de son côté émis plus de doutes quant à une nouvelle dissolution. Selon lui, un nouveau chef d'État sans majorité à l'Assemblée nationale aurait raison de la dissoudre alors qu'à l'inverse une dissolution pourrait être mal vue lorsqu'un président a déjà une majorité, néanmoins, «tout dépendra de la dynamique politique de 2027, or celle-ci est encore difficile à calculer».