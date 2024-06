Législatives anticipées : peut-on cumuler un mandat de député et d'eurodéputé ?

Au lendemain des élections européennes, 81 nouveaux députés français siégeront au Parlement, à Strasbourg. Mais avec la dissolution de l'Assemblée nationale, ont-ils le droit de prétendre aussi à un mandat parlementaire national ?

Un choix cornélien ? Après les élections européennes, 81 nouveaux députés siégeront au Parlement, à Strasbourg. Alors que le Rassemblement national a enregistré près de 32% des suffrages, 30 élus seront issus de la liste menée par Jordan Bardella. En effet, un pour cent des voix équivaut à un siège.

En vertu de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014, hommes et femmes politiques fraîchement élus au Parlement ne seront plus en mesure de cumuler les fonctions. «Cette loi renforce le régime des incompatibilités entre mandats parlementaires et fonctions électives locales», précise le site du gouvernement.

Par conséquent, les nouveaux arrivants au Parlement ne pourront pas occuper le poste «de maire, maire d'arrondissement, adjoint au maire, président et vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), président et vice-président d'un conseil départemental, président et vice-président d’un syndicat mixte, etc.»

Un eurodéputé ne peut également pas cumuler les titres de sénateur, de député ou de parlementaire national. Ces derniers auront donc 30 jours pour renoncer à un mandat.

Qui a déjà renoncé à son mandat ?

Tous les cinq ans, les Français et autres citoyens européens sont appelés à se rendre dans les urnes pour élire de nouveaux représentants. Alors que les dernières élections se sont déroulées en mai 2019, François-Xavier Bellamy – dont la liste a enregistré un peu plus de 7% des suffrages-, conservera son siège. Cinq ans plus tôt, l’homme politique avait renoncé à son poste d’adjoint au maire de Versailles.

Chez Renaissance, Stéphanie Yon-Courtin, la treizième dans la liste de Valérie Hayer avait également été contrainte d’abandonner ses fonctions de maire de Saint-Contest dans le Calvados et vice-présidente du conseil départemental au profit de son statut d’eurodéputée.

En 2023, 51,5% des Français ont participé au scrutin des européennes tandis qu’ils étaient 49,9% en 2019. La victoire de Jordan Bardella et du Rassemblement national a entraîné la dissolution surprise de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron après que la liste de son parti menée par Valérie Hayer a cumulé environ 15% des voix.