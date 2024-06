Météo : quelles sont les régions qui seront les plus touchées par le «décrochage polaire» à partir de ce lundi ?

À compter de lundi 10 juin, les températures au petit matin devraient baisser dans différentes régions françaises. Cela est dû à un phénomène appelé «le décrochage polaire», qui va sévir quasiment toute la semaine, apportant de la fraîcheur sur une large partie du territoire.

Après avoir touché le nord de la France depuis la journée du vendredi 7 juin, la fraîcheur due au «décrochage polaire» devrait se généraliser durant la semaine du lundi 10 au dimanche 16 juin dans l’Hexagone. Cette fois, c’est une large partie du pays qui est concernée par ce phénomène.

Ainsi, selon le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF), ce sont principalement les régions du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté et du Centre-Val de Loire qui seront les plus touchées par cette baisse du mercure.

En matinée, dans ces régions, les anomalies des températures pourraient atteindre -3 à -6° C en dessous des moyennes de saison. Selon les prévisions de Météo-France, les minimales (températures enregistrées généralement au petit matin) ne devraient pas dépasser les 10° C dans ces trois régions durant la semaine du lundi 10 au dimanche 16 juin.

Des anomalies moins «flagrantes» en Île-de-France

Ailleurs, les anomalies de température moyenne devraient se situer entre -1° C et -3° C en Île-de-France, en Normandie, en Bretagne, dans les Hauts-de-France, en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Globalement, des températures au-dessus des 10° C pourraient être enregistrées au petit matin dans ces régions.

Petite exception, le pourtour méditerranéen ne sera visiblement pas touché par le «décrochage polaire». Ainsi, Montpellier, Marseille et Nice pourront continuer à profiter des températures élevées durant toute la semaine.