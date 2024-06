Mexique : les images épouvantables de l'effondrement d'un balcon qui a fait deux morts et 15 blessés (vidéo)

Ce vendredi dans un club de San Luis de Potosí (Mexique), l'effondrement d'un balcon a fait deux morts et quinze blessés. Cinq personnes seraient actuellement en soins intensifs.

Des images choquantes. La fête qui devait avoir lieu vendredi soir au club Rich de San Luis de Potosí a tourné au drame. Alors que l'endroit était bondé pour accueillir une star locale, le chanteur mexicain de 16 ans Kevin Moreno, une balustrade en verre s'est effondrée de plus de douze mètres de haut, ce qui a entraîné la chute d'une quinzaine de personnes. Un accident qui a fait deux morts et quinze blessés. Cinq personnes auraient été blessées grièvement, avec un pronostic vital engagé, rapporte Infobae.

Le club bondé au moment du drame

Cette chute tragique a été filmée par des caméras de surveillance. Les images sont choquantes, le site Infobae propose une version floutée de la vidéo. Âmes sensibles s'abstenir.

Selon des témoins présents au moment du drame, l'établissement était bondé, ce qui a obligé de nombreuses personnes à se diriger sur les balcons extérieurs du club. La pression exercée par cette foule pourrait être à l'origine de l'accident.

Sur place, les premières constatations sur les causes de l'effondrement ont été réalisées dès l'arrivée de la protection civile municipale. Pour en savoir plus, les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer les responsabilités et les éventuelles défaillances structurelles au sein du club. Selon les autorités, le club ne disposait pas des autorisations nécessaires pour accueillir les nombreuses personnes présentes le soir du concert. Pour le moment, le club Rich a été fermé, explique le site DiarioElMundo.

Suite à la tragédie, le chanteur Kevin Moreno a publié une déclaration sur son compte Instagram : «Cela nous blesse profondément de savoir que certains de nos chers abonnés, qui constituent une partie essentielle de notre communauté, ont été touchés par cet événement malheureux et sensible».

Les deux victimes étaient jeunes puisque l'un d'eux était encore un lycéen. L'autre victime, Manuel Alejandro Infante Puente, avait 22 ans.