Parcoursup : voici comment bénéficier de cette aide de 500 euros

Certains lycéens peuvent prétendre à une aide à la mobilité de 500 euros, versée au début de l’année universitaire. Cette enveloppe est destinée aux futurs étudiants ayant accepté un vœu en dehors de leur académie d’origine.

Les premières réponses aux vœux sur Parcoursup sont tombées pour les lycéens et les étudiants en réorientation. Certains, peut-être sans même le savoir, sont éligibles à l’obtention d’une enveloppe d’aide d’un montant de 500 euros. Cette aide à la mobilité, versée dès le début de l’année universitaire, est destinée aux futurs étudiants ayant accepté la proposition d’un établissement en dehors de leur académie d’origine.

Sous quelles conditions ?

Pour obtenir cette aide financière, il faut être boursier au lycée, pendant l’année scolaire 2023-2024. Il faut également avoir «accepté définitivement une proposition d’admission» pour un vœu confirmé hors de l’académie de résidence. Ainsi, les étudiants en réorientation ne sont pas concernés par ce coup de pouce de l’état, ni les lycéens qui ne bénéficient pas de la bourse.

«Cette aide ne concerne pas les personnes déjà étudiantes et en réorientation via Parcoursup, ni les lycéens qui ne percevaient pas la bourse de lycée cette année et deviendraient boursiers de l’enseignement supérieur», a précisé le site officiel de l’administration française.

quand et comment faire la demande ?

Les demandes pour cette enveloppe de 500 euros seront ouvertes à partir du 3 juillet, directement sur le site de l’Aide à la mobilité. Il faudra bien sûr fournir quelques documents : un justificatif d’inscription dans l’établissement correspondant au vœu en dehors de l’académie de résidence, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire au nom du futur étudiant, afin de procéder au virement. La demande sera ensuite traitée par le Crous concerné, après l’inscription administrative dans l’établissement d’éducation supérieure.

une aide cumulable ?

Cette aide est cumulable avec d’autres aides, comme la bourse sur critères sociaux, l’allocation spécifique annuelle, l’aide spécifique ponctuelle, l’aide à la mobilité internationale et l’aide au mérite.