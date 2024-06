Sondage : 61% des Français approuvent la dissolution de l'Assemblée nationale

Selon un sondage Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié lundi 10 juin, 61% des Français sont satisfaits de la dissolution de l'Assemblée nationale annoncée dimanche par Emmanuel Macron.

Pour la sixième fois de son histoire, la Ve République connaît une dissolution de l'Assemblée nationale. Décrétée par Emmanuel Macron en réaction à la victoire du RN aux européennes, cette décision est approuvée par 61% des Français, selon un sondage Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, publié lundi 10 juin.

Plus précisément, 33% des interrogés «approuvent plutôt» et 28% «approuvent tout à fait». À l'inverse, parmi les 38% qui s'opposent à la dissolution, 27% «désapprouvent plutôt» et 11% «désapprouvent tout à fait». Enfin, 1% des interrogés ont choisi de ne pas se prononcer sur la question.

Du côté des satisfaits, les 35-49 ans sont les plus nombreux (65%), suivis de près par les 50-64 ans (63%) et les 65 ans et plus (61%). Les 25-34 ans constituent en revanche la majeure partie des mécontents, à hauteur de 45%.

Parmi les interrogés, les partisans du Rassemblement national et des Républicains sont les plus satisfaits de la dissolution de l'Assemblée nationale, à 75% et 70%. À l'inverse, les électeurs d'Europe Écologie-Les Verts et de La France insoumise sont les plus mécontents, à 62% et 46%.

Dans la foulée de cette annonce, Emmanuel Macron a également averti de la tenue d'élections législatives anticipées le 30 juin et le 7 juillet prochains. Trois semaines de campagne éclair se sont donc ouvertes avant le premier tour, et tout le travail parlementaire est pour l'heure suspendu.