«Du PS aux Républicains, construisons ensemble» : Edouard Philippe plaide pour une coalition

Pour la première fois depuis les élections européennes, l’ex-Premier ministre et chef de file d’Horizons Edouard Philippe s’est exprimé ce mardi 11 juin, appelant à ouvrir «une autre majorité», «du PS aux Républicains», pour contrer le Rassemblement national aux prochaines législatives anticipées.

«Le président peut compter sur moi». Invité sur RTL ce mardi, le chef de file du parti Horizons et ancien Premier ministre Edouard Philippe, a exprimé le souhait de former une coalition pour contrer l’extrême droite aux législatives anticipées du 30 juin et du 7 juillet.

«Le président peut compter sur moi et surtout le pays peut compter sur moi : dans ces moments indécis, il ne faut pas tricoter comme disait ma grand-mère, il faut être présent et il faut se battre», a déclaré Edouard Philippe.

«Il faut remettre de l'ordre dans nos comptes»

L'ex-Premier ministre et chef de file d'Horizons estime que «les Français doivent déterminer quelle majorité ils veulent demain, ce n'est pas une petite question. Le RN a gagné les Européennes, il est de toute évidence le favori des prochaines législatives».

Et pour garantir de telles conditions, Edouard Philippe a indiqué vouloir «construire une autre majorité», précisant en parallèle que son «ambition» n’était pas d’être Premier ministre. Mais pour lutter efficacement contre le Rassemblement national, le chef de file d’Horizons a proposé l’idée d’ouvrir cette dite majorité «du PS aux Républicains, construisons ensemble quelque chose qui va dans l'intérêt de notre pays».

«Il faut d'abord partir du principe simple qu'aucun parti politique à lui seul n'est en mesure de mettre en œuvre quelque chose à la hauteur des enjeux des Français. Dans le programme du Front national (RN, ndlr), un certain nombre de choses destinées à faire plaisir aux Français et qui ne seront pas faites, ou pire, si elles seront faites, elles provoqueront des crises importantes», a-t-il estimé.

«Il faut remettre de l'ordre dans nos comptes, nos rues et nos têtes» face notamment à «des tentations inouïes d'antisémitisme». Selon lui, «si on ne redonne pas confiance à la classe moyenne, notre République et notre démocratie ne s'en remettront pas. Ce pessimisme détruit la société française».