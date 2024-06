Élections législatives 2024 : «C’est une trahison. Il doit être exclu des Républicains», Xavier Bertrand rompt avec Éric Ciotti après l’alliance avec le RN

«C’est une trahison. En passant cet accord avec le Rassemblement national, il a fait le choix de la collaboration», a déploré ce mardi soir Xavier Bertrand. Visiblement très en colère, il a réclamé la démission d'Eric Ciotti mais aussi son exclusion des Républicains.

Une rupture consommée. Ce mardi 11 juin, lors du journal de 20H de TF1, Xavier Bertrand a fustigé la décision d'Eric Ciotti de faire alliance avec le Rassemblement national pour les législatives anticipées, dénonçant une «trahison».

«C’est une trahison. En passant cet accord avec le Rassemblement national, il a fait le choix de la collaboration. Éric Ciotti a trahi pour une circonscription, la sienne. Il nous a trahi pour un poste de ministre. C’est misérable, c’est profondément indigne, c’est le cynisme le plus complet en politique», a dénoncé le président de la région Hauts-de-France, qui n'a pas caché son énervement.

«Les Républicains, c’est une famille politique qui est héritière de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy et l’histoire de la droite républicaine nous impose d’être fidèle à nos valeurs. Même si les temps sont difficiles, il faut y croire», a-t-il martelé.

Xavier Bertrand exige l'exclusion d'Eric Ciotti

«Il doit démissionner de ses fonctions de président tout de suite et il doit être exclu des Républicains. Quand Rachida Dati est entrée au gouvernement, dans la journée, elle était exclue. Pareil pour Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et là, on va tergiverser. Éric Ciotti, soit il part tout de suite, soit il est exclu des Républicains», a déclaré Xavier Bertrand.

Jordan Bardella qui a confirmé cet accord, a déjà avancé le chiffre de plusieurs dizaines de députés LR soutenus par le RN. «Pour ceux-là, s’ils sont investis par le Rassemblement national, tout de suite, ils doivent être exclus des Républicains et nous devons nous présenter des candidats dans leurs circonscriptions», a-t-il estimé.

Refusant une alliance avec la majorité présidentielle, Xavier Bertrand a indiqué vouloir soutenir «les candidats de l’UDI et de LIOT de façon à montrer qu’il y a la possibilité pour les Républicains de changer la politique menée depuis 7 ans».

Un leader inconstant ?

La prise de position de Xavier Bertrand, comme leader des Républicains, peut pourtant prêter à sourire. Pour rappel, l’homme politique avait annoncé quitter le parti en 2017, après l’élection de Laurent Wauquiez à sa tête, puis était revenu en octobre 2021 pour participer à la primaire des LR en vue de l’élection présidentielle de 2022.

Il avait ensuite fondé un parti satellite des Républicains, «Nous France» et avait menacé de quitter à nouveau le parti, lors de l’élection d’Éric Ciotti à sa tête. Bien qu’ayant indiqué qu’il quitterait la politique nationale s’il échouait à la primaire, ce qui fut le cas, il a déclaré en février 2023 sa volonté de se présenter à la présidentielle 2027.

Son inconstance avait déplu aux militants LR, qui pourraient faire le choix de ne pas le suivre lors de cette campagne législative expresse.