Législatives anticipées : «Le Front populaire se fait sans Jean-Luc Mélenchon», assure Fabien Roussel

Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel a indiqué ce mardi que «le Front populaire se faisait sans Jean-Luc Mélenchon», en vue des élections législatives anticipées.

La tête de proue de la Nupes écartée peu à peu ? Fabien Roussel, chef de file du Parti communiste a sous-entendu que Jean-Luc Mélenchon était hors du projet «que nous construisons», ce mardi sur France 2.

«Jean-Luc Mélenchon n'était pas dans les discussions. Nous sommes en train de construire autre chose. Oui, sans lui», a-t-il lancé dans l'émission Télématin.

Pour mémoire, les forces de gauche se sont réunies ce lundi en vue de la création d'un Front populaire pour barrer la route au Rassemblement national lors des élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet prochains.

«La force de ce rassemblement, c'est que nous seront beaucoup plus que les quatre forces politiques qui avaient composé la Nupes? Nous serons plus nombreux, et nous le faisons avec les syndicats et les associations», a ajouté Fabien Roussel.