Législatives anticipées : quel avenir pour Gabriel Attal ?

Potentielle victime de la dissolution de l’Assemblée nationale et sonné par une décision qu’il n’avait pas anticipée, Gabriel Attal voit son avenir se dessiner en pointillé depuis l’annonce surprise d’Emmanuel Macron et s'exprimera ce mardi soir. Il se retrouve désormais tributaire du résultat des législatives.

Vers un départ de Matignon dans trois semaines ? Après l’annonce surprise de la dissolution de l’Assemblée nationale, l’avenir du Premier ministre Gabriel Attal demeure plus qu’incertain, alors qu’une campagne législative complexe se profile pour la majorité présidentielle. Après avoir, selon certaines rumeurs, proposé sa démission, le Premier ministre va mener la campagne pour aller «jusqu’au bout de son devoir» et «éviter le pire» pour la France.

Un choc «brutal»

L’annonce lui a fait l’effet d’un coup de massue. Dimanche soir, Gabriel Attal pensait avoir tout anticipé. Il avait déjà prévu tous les éléments de langage à servir à la presse, assumant la défaite de son camp, mais protégeant sa tête de liste, Valérie Hayer, tout en recentrant l’objectif du gouvernement : continuer à réformer le pays.

Mais Emmanuel Macron en a décidé autrement. Le président de la République a balayé ses plans en annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale et en convoquant de nouvelles élections législatives. Pas dans la confidence, Gabriel Attal a été sonné, considérant cette décision comme «un choc brutal», selon des députés Renaissance.

le premier ministre va s'exprimer ce mardi soir

Depuis dimanche : plus de son, plus d’image. Jusqu’alors omniprésent sur la scène politique et dans les médias, le Premier ministre s’est fait pour discret, évitant les plateaux et les interventions télévisées. Son cabinet n’a d’ailleurs diffusé aucun détail sur son agenda, et ses proches n'ont fait «fuiter» aucune réaction dans la presse.

Un symbole de fébrilité qui a perduré jusqu’à ce mardi matin, au cours d’une réunion donnée par le Premier ministre devant un groupe de députés Renaissance, pour préparer la campagne à venir. «J’irai au bout de mon devoir» pour «éviter le pire» aux élections législatives anticipées de juin, a-t-il affirmé devant les parlementaires alors qu'il pourrait clarifier son avenir ce mardi soir dans le JT de TF1.

Candidat dans les Hauts-de-Seine

Après avoir un temps pensé à démissionner, allant jusqu’à proposer, selon certaines rumeurs, de servir de «fusible» à Emmanuel Macron pour éviter la dissolution, le Premier ministre a été rassuré, en partie, par le président de la République, lors d’un tête-à-tête entre les deux hommes à l’Élysée, où ce dernier l’a mandaté pour mener la campagne des législatives, tout en le remerciant «pour son implication» dans les européennes. Gabriel Attal a ensuite déjeuné avec le patron du groupe UDI au Sénat, Hervé Marseille, puis rencontré celui du groupe Renaissance à l’Assemblée, Sylvain Maillard, avec un objectif : passer en revue les 577 circonscriptions où la majorité veut livrer bataille.

Conforté dans sa position de leader, et prêt à aller au front, Gabriel Attal va ainsi se représenter aux élections législatives dans sa circonscription, la dixième des Hauts-de-Seine, à Vanves, où il avait été élu avec 59,85% des voix en 2022, contre la socialiste Cécile Soubelet (40,15%), selon son entourage. Il risque néanmoins d’être confronté à son court bilan, ou plutôt à celui d’Emmanuel Macron, et de s'exposer à un nouveau vote «sanction», comme celui exprimé lors des européennes. Mais il pourrait aussi bien tirer profit d’une victoire du camp présidentiel, en cas de majorité relative ou absolue, pour conserver son poste à Matignon.

3 scénarios possibles

En plus d'une victoire de son camp aux législatives, deux autres scénarios s’offrent au Premier ministre. Si la majorité présidentielle parvient à faire barrage au Rassemblement national, notamment à l’aide du nouveau front populaire de gauche, alors Gabriel Attal peut espérer être maintenu en poste par le président de la République. Cette hypothèse semble toutefois peu probable, puisque l’alliance de gauche, en position de force, pourrait alors réclamer de placer l’un de ses hommes forts à Matignon. Dans ce cas, il pourrait retrouver son ancien ministère à l’Education ou «simplement» conserver sa fonction de député, en cas de victoire dans les Hauts-de-Seine.

Dans l’autre scénario, celui d’une cohabitation avec le Rassemblement national, Gabriel Attal serait de fait remplacé par Jordan Bardella, et devrait quitter ses fonctions au soir du second tour, prévu le 7 juillet prochain. Il ne resterait alors plus beaucoup d’options. Celle de rester député, en cas de victoire dans sa circonscription, ou celle de prendre du recul, comme d'autres l’ont fait avant lui, à l'image d'Édouard Philippe, afin de mieux revenir, plus tard, avec peut-être, qui sait, un nouveau parti, mais surtout de nouvelles ambitions pour 2027.