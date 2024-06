Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages dans la journée de ce mardi 11 juin.

Une petite partie nord concernée. Alors qu’un nouveau régime d’averses doit toucher le nord du territoire ce mardi, Météo-France, selon ses prévisions, a placé 13 départements en vigilance jaune pour des risques d’orage.

@Météo-France

Dans le détail, les départements concernés par cette vigilance jaune sont les suivants : L’Essonne, les Yvelines, la Seine-et-Marne, Paris, le Val-d’Oise, l’Oise, la Marne, l’Aisne, les Ardennes et le Nord.

Jusqu'à 28 °C dans le sud-est

Outre le nord, les précipitations se décaleront vers le sud mais resteront faibles. Le ciel sera nuageux dans la matinée du sud-ouest au Massif Central. Dans l'après-midi, le soleil fera quelques apparitions, mis à part sur le relief des Pyrénées, de l'Auvergne et des Alpes où les nuages resteront dominants et apporteront un temps pluvieux.

Néanmoins, les ondées seront plus nombreuses dans l'après-midi dans le nord et pourront s'accompagner de quelques coups de tonnerre. Le vent de nord-ouest restera soutenu. Dans le sud-est, le temps sera assez agréable malgré un voile de nuages. Mistral et Tramontane souffleront en rafales entre 60 et 70 km/h. Le vent restera sensible sur la Corse.

Côté températures, les minimales seront comprises entre 4 °C et 8 °C pour le nord du pays, 8 °C à 12 °C proche de la mer. Plus au sud, les températures oscilleront entre 9 °C et 14 °C, jusqu'à 15 °C à 19 °C en bord de Méditerranée. Les maximales évolueront peu avec 15 °C à 21 °C en général, 23 °C à 28 °C dans le sud-est.