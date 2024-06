Retraite complémentaire Agirc-Arrco : voici le bonus temporaire dont vous pouvez bénéficier si vous avez un enfant à charge

Si vous approchez de la retraite et que vous avez encore un enfant à charge, vous pourriez bénéficier d'un bonus temporaire de 5% versé par l’Agirc-Arrco.

Un bonus à connaître. La retraite approche et vous avez encore un enfant à charge ? Alors vous pourriez bien être bénéficiaire d'un bonus temporaire. En effet, l’Agirc-Arrco verse une majoration à hauteur de 5 % de votre pension si vous avez encore un enfant à charge de moins de 18 ans. Le bonus est également valable si votre enfant à moins de 25 ans et qu'il est étudiant, apprenti ou chômeur inscrit à France Travail et qu'il ne touche pas d'indemnisation.

Cette majoration existe aussi pour les parents d'enfants invalides, sans considération de leur âge, dont l'invalidité a été reconnue avant leurs 21 ans. L'Agir-Arrco vous demandera alors le titre de pension ou la carte d'invalidité ou la notification de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).

une majoration pour les familles nombreuses

Une autre majoration existe : la majoration pour famille nombreuse, à partir de la naissance du troisième enfant. Le montant de celle-ci dépend de la période d'acquisition de vos droits.

Cette majoration ne peut pas se cumuler avec celle pour enfant à charge. Ainsi, si vous avez eu trois enfants et que deux d'entre eux sont encore à votre charge, la caisse fera le calcul des deux majorations et vous appliquera la plus favorable.