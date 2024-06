Baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine : la mairie reporte le grand saut à une date ultérieure au 7 juillet

Après un premier report, la maire de Paris Anne Hidalgo a de nouveau repoussé la date de sa baignade dans la Seine. Le bain sera organisé après les élections législatives, soit à minima au lendemain du 7 juillet, journée marquée par le second tour du scrutin.

À quand le grand plouf ? La maire PS de Paris Anne Hidalgo ne se baignera pas dans la Seine le 23 juin prochain, date initialement choisie et reportée dans un premier temps compte-tenu de la qualité de l'eau, mais après les élections législatives, a annoncé l'édile ce mercredi.

«Ce ne sera pas le 23 juin. On va se laisser le temps de passer le cap des législatives et on viendra plutôt en juillet, mais avant les Jeux», a-t-elle déclaré en marge d'un déplacement.

Une date plusieurs fois reportée

Pour mémoire, le second tour des élections législatives se tiendra le 7 juillet prochain. Il restera donc 19 jours à Anne Hidalgo pour faire quelques brasses, et tenir sa promesse plusieurs fois réitérée, avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le 26 juillet prochain.

La Ville entend organiser cette baignade de l'édile un dimanche, afin de faire de cette date un événement populaire.