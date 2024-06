Élections législatives 2024 : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse d’Emmanuel Macron

Quelques jours après son annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale et de l’organisation d’élections législatives anticipées, le président de la République, Emmanuel Macron, s’est exprimé ce mercredi 12 juin face à près de 200 journalistes.

Un temps pour clarifier une dissolution surprise. Le président de la République Emmanuel Macron a donné, ce mercredi 12 juin, une conférence de presse. Tenue devant près de 200 journalistes, celle-ci est en effet la première prise de parole du locataire de l’Élysée depuis son annonce de la dissolution de l’Assemblée générale et l’organisation d’élections législatives anticipées.

Des législatives anticipées motivées

Dès sa prise de parole, Emmanuel Macron a motivé son choix de convoquer des élections législatives anticipées. En premier, le chef de l’Etat a indiqué que l’impossibilité de «bâtir des coalitions durables malgré tous les efforts déployés». «À cela, s’est ajoutée l’attitude en particulier de certains députés de la France insoumise qui a créé un désordre parfois constant dans le Parlement et inquiétant pour les Français», a martelé Emmanuel Macron.

De plus, les motions de censure à l’automne ont, selon le chef de l’Etat, «empêcher le gouvernement d’agir, ce qui est devenu dangereux pour la France». Enfin, les résultats du vote du dimanche 9 juin ont motivé le choix de convoquer des élections législatives anticipées. «C’est un fait politique que l’on ne saurait ignorer. Nos compatriotes ont exprimé par là leurs inquiétudes sur les questions de sécurité, l’immigration, le pouvoir d’achat (…) À tous ces messages, nous ne pouvons rester sourds et nous devons apporter une réponse démocratique», a dit Emmanuel Macron.

Des «alliances» et «des masques qui tombent»

Entre les alliances qui surgissent à droite comme à gauche, Emmanuel Macron a estimé que «depuis dimanche soir, les masques tombent et la bataille des valeurs éclate au grand jour». À travers ces propos, le chef de l’Etat viserait la proposition d’Eric Ciotti, ce dernier ayant dit prêt à s’allier au Rassemblement national.

«La dissolution est une preuve de vérité entre ceux qui choisissent de faire prospérer leur boutique et ceux qui veulent faire prospérer la France. Ce que nous avons vu ces derniers jours, la droite républicaine, ou du moins celui qui en a la charge, vient de faire pour la première fois alliance avec l’extrême droite, et je dis bien extrême droite en parlant du Rassemblement national, car ses dirigeants continuent de dire qu’il y a des vrais et de faux Français, continuent d’envisager de réduire la liberté de la presse ou de rejeter l’Etat de droit», a martelé Emmanuel Macron.

«La droite, ainsi que tous ceux qui suivront Eric Ciotti, tournent le dos en quelques heures à l’héritage du général de Gaulle, de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy», a-t-il ajouté.

En descendant dans l’arène, Emmanuel Macron, qui disait autrefois «j’y vais pour gagner», a réitéré son appel au rassemblement «des personnes qui auront ensemble sur dire non aux extrêmes» et ce, «avant ou après les législatives».

«Ces alliances sont des bricolages d’appareils mais en aucun cas des majorités pour gouverner», a dit Emmanuel Macron.

Des erreurs reconnus

Malgré la situation politique difficile, le chef de l’Etat a loué le bilan de la majorité présidentielle et du gouvernement tout en reconnaissant des erreurs, selon ses dires.

«Nous ne sommes pas parfaits, nous n'avons tout pas bien fait, mais nous avons des résultats», a dit Emmanuel Macron.

Des promesses

Durant sa prise de parole, Emmanuel Macron a indiqué vouloir «plus de sécurités, plus de fermeté mais dans la République et par la République».

Pour répondre aux inquiétudes des Français, le chef de l’Etat a promis «une fermeté accrue vis-à-vis de tous ceux qui considèrent la citoyenneté française comme une somme de droit à la carte. Elle implique aussi des devoirs et des engagements pour la nation. Elle implique, ce faisant, plus d’autorité républicaine pour s’en assurer», a affirmé Emmanuel Macron.

Le président de la République a rappelé que «beaucoup a été fait» comme «le recrutement de policiers, de gendarmes et des magistrats, les lois contre le séparatisme, la loi sur l’immigration…», mais tout cela n’était pas «vu et senti par nos compatriotes».

Plus d'informations à venir...