Élections législatives 2024 : est-il toujours possible de s’inscrire sur les listes électorales ?

Prévues le 30 juin et 7 juillet prochains, les élections législatives mobiliseront des millions de Français. Nombre d'entre espèrent être inscrits sur les listes électorales à temps.

Les élections législatives anticipées, déclenchées à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron ce dimanche 9 juin, amèneront de nouveau des millions de Français aux urnes, les 30 juin et 7 juillet prochains.

Alors que de nombreuses personnes se sont inscrites à la dernière minute afin de voter pour les élections européennes, de nombreux internautes ont appelé, sur les réseaux sociaux, à l’inscription sur les listes électorales afin de pouvoir voter lors de la prochaine échéance électorale, qui visera à reconstruire l’Assemblée nationale.

‼️ LA DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES C’EST AUJOURD’HUI. FAITES-LE ÇA PREND DEUX MINUTES : https://t.co/2fs0Zfz0zl — endaïve (@desesprite) June 10, 2024

Mais comme l’indique le site du Service Public, «il n'est plus possible de s'inscrire en ligne pour voter lors des élections législatives du 30 juin et du 11 juillet 2024».

D’après le décret 2024-527 du 9 juin 2024, «l'élection aura lieu à partir des listes électorales et des listes électorales consulaires extraites du répertoire électoral unique et à jour des tableaux prévus aux articles R.13 et R.14 du code électoral telles qu'arrêtées à la date du présent décret».

Ainsi, aucun délai supplémentaire ne sera ajouté afin de permettre une inscription sur les listes électorales.