Élections législatives 2024 : expulsion d'Eric Ciotti, campagne en solitaire, extrême gauche... Les Républicains se déchirent sur l’alliance avec le RN

Eric Ciotti a mis le feu aux poudres, ce mardi, avec l'annonce d'une alliance avec le Rassemblement national pour les élections législatives anticipées. Depuis, Les Républicains se déchirent et le président du parti a été exclu.

La saga dramatique des Républicains se poursuit. La journée de ce mercredi aura été source d’émotions pour Éric Ciotti. En cours d’après-midi, le président des Républicains a été exclu de son parti par un bureau politique exceptionnel.

Une décision qu’a rejeté le principal intéressé qui a martelé sur CNEWS, «je suis président des Républicains et je le reste. Les militants m’ont élu et seuls les militants pourraient me refuser cette légitimité», dénonçant une exclusion ne respectant pas les statuts du parti.

Cependant, cette décision a été validée à l'unanimité. Pour François-Xavier Bellamy, cette expulsion est principalement due au fait «qu’Éric Ciotti a pris une décision seul, sans en parler à personne, sans consulter personne».

Redresser la France

Ce mercredi sur CNEWS le député des Alpes-Maritimes a pris le temps d’expliquer son choix d’accepter une alliance avec le Rassemblement national lors des élections législatives anticipés du 30 juin prochain.

«J’ai voulu donner un coup de pied dans la fourmilière, casser les tabous du politiquement, tels qu’on les a vus, avec cette extraordinaire caricature de cénacle tellement déconnectée de la réalité du pays, tellement déconnectée des préoccupations des Français. J’ai voulu dire aujourd’hui, il y a un danger immense, c’est ce qui m’a décidé à passer cet accord avec le RN pour porter enfin cette forme d’union des droites», a-t-il déclaré.

«L’union de la droite, ce sont les électeurs du parti qui la font, qui la souhaitent et qui la porteront», a-t-il poursuivi, estimant que Les Républicains peuvent réussir sans les grands ténors qui ont voté son exclusion.

Eric Ciotti : «Je suis convaincu que nous pouvons apporter cette nouvelle espérance avec les députés Républicains qui seront alliés aux députés du RN», dans #Facealinfo pic.twitter.com/KdNhuRXAkn — CNEWS (@CNEWS) June 12, 2024

«J’ai envie que le 30 juin, le 7 juillet, le pays se redresse, qu'il retrouve une nouvelle espérance. Je suis convaincu que cette nouvelle espérance nous pouvons la porter avec les députés LR qui seront élus alliés aux députés du RN. Nous serons dans deux groupes différents mais nous formerons une majorité pour redresser la France», a ajouté Eric Ciotti.

Une lutte commune contre l’extrême gauche

Si Eric Ciotti lutte seul face au reste des cadres des Républicains, le parti reste uni dans sa combat contre l'extrême gauche.

«Le premier danger pour la République, ce sont aujourd’hui les Insoumis et ça ne gêne personne, y compris dans ma famille politique, qu’il y ait une alliance entre les Insoumis, le PS, le PCF, et EELV», a expliqué celui qui estime être encore président des Républicains.

Une vision du danger partagé par François-Xavier Bellamy, propulsé ce mercredi président des LR par intérim.

«La grande menace pour la France, c’est cette alliance immonde qui s’est tissée entre les forces de la gauche, qui au lendemain des européennes, en abdiquant toute dignité, ont décidé de fermer les yeux sur la manière dont la France insoumise aujourd’hui encourage l’antisémitisme, pactise avec l’islamisme, ça, c'est pour le coup le grand danger pour la France», a estimé le député européen sur LCI.

Pourtant, si Eric Ciotti et François-Xavier Bellamy sont unanimes sur ce danger, leurs stratégies diffèrent. Le premier parie sur les alliances alors que le second mise sur une campagne en solitaire.

Toute la campagne européenne, j’ai combattu Emmanuel Macron qui veut faire croire aux Français qu’il n’y a que lui ou le RN. En acceptant de se dissoudre, la droite lui donnerait raison. Pour vaincre le macronisme et la gauche, il serait contreproductif d’abandonner nos couleurs. pic.twitter.com/5mvcgDwWyT — Fx Bellamy (@fxbellamy) June 12, 2024

«Nous, nous savons que la meilleure manière d’éviter ce danger, c’est d’avoir des candidats d’une droite de gouvernement sereine, solide, exigeante, sérieuse, qui vont porter nos couleurs. (…) Je crois que les Français ne sont pas condamnés à choisir entre Emmanuel Macron et le Rassemblement national», a expliqué François-Xavier Bellamy.

"Il n'y aura qu'un seul label LR" , explique @gerard_larcher qui revient sur le refus d' @ECiotti de quitter son poste de président des LR et l'alliance LR/RN aux législatives conclue par ce dernier



#LE20H @GillesBouleau pic.twitter.com/1H512loBMi — TF1Info (@TF1Info) June 12, 2024

Sur TF1, le président du Sénat, Gérard Larcher, a également estimé que les Républicains iront en campagne «sous nos couleurs, autonomes et indépendants», ajoutant, «il n’y aura qu’un seul label LR donné par notre commission nationale d’investiture présidée par Michèle Tabarot, la députée des Alpes-Maritimes».

La guerre entre les deux camps atteint un tel niveau qu'Eric Ciotti aurait perdu l'accès aux réseaux sociaux des Républicains peu de temps après l'annonce de son exclusion. En début de soirée ce mercredi, le compte X du parti est apparu comme suspendu car enfreignant les règles de la plate-forme.