Élections législatives 2024 : «Les extrêmes amènent au même résultat : la désintégration de la France», prévient Rachida Dati

Rachida Dati, ministre de la Culture, était l’invitée de Laurence Ferrari ce mercredi 12 juin dans La Grande Interview sur CNEWS. Elle est notamment revenue sur l'union des Républicains avec le Rassemblement national à l’approche du scrutin des 30 juin et 7 juillet prochains.

«Les extrêmes, avec des méthodes différentes, amènent au même résultat : la désintégration de la France ou le chaos, comme on le vit avec l’extrême gauche», a prévenu ce mercredi sur CNEWS la ministre de la Culture Rachida Dati.

La dissolution surprise de l’Assemblée nationale par Emanuel Macron et l’organisation de législatives anticipées le 30 juin et le 7 juillet prochains, ont contraint les partis politiques à préparer une campagne éclair. Ces derniers tentent donc de former des alliances alors que leurs candidatures à un siège de député doivent être déposées à la préfecture avant 18h ce dimanche.

En réaction aux diverses associations politiques telles que la volonté d’Éric Ciotti de former une coalition avec le Rassemblement national ou «la constitution d’un front populaire» par le PS, les Écologistes, PCF et LFI, Rachida Dati a été interrogée sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux où elle a appelé les Français à se rendre dans les bureaux de vote et déploré les pratiques des partis d’extrême gauche et d’extrême droite.

«Quand certains veulent renvoyer une partie de nos compatriotes en leur disant qu’ils ne sont pas Français, les autres veulent les enfermer dans une identité qui n’est pas la France», a-t-elle déclaré face caméra, l’air grave. «Cette gauche du droit à la différence considère que l’antisémitisme est un détail et que finalement, toutes les compromissions sont possibles pour sauver des sièges», poursuit-elle.

«Ne livrons pas la France aux extrêmes»

«Quant à l’extrême droite, ce ne sera pas plus de sécurité pour les Français. Ce sera le chaos politique, ce sera le chaos économique, ce sera le chaos social», a renchérit la ministre.

Sur CNEWS, Rachida Dati a réaffirmé son opposition aux valeurs portées par le Rassemblement national estimant que le parti remettait en cause des droits fondamentaux tels que la liberté des femmes, l’égalité entre les femmes et les hommes ou encore la retraite des citoyens. «Ce n’est pas ma vision de la société», a assuré la femme politique.

C'est pourquoi, Rachida Dati a invité les Français à «réfléchir à l’importance» de leur vote. «Ne livrons pas la France aux extrêmes. Ce qui sera extrême, ce seront les conséquences pour tous les Français.»