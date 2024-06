Élections législatives 2024 : que faut-il attendre de la conférence de presse d'Emmanuel Macron prévue ce mercredi ?

Tout juste trois jours après avoir annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron va tenir une conférence de presse ce mercredi 12 juin à 11h. À cette occasion, le président de la République «va donner le ton de sa campagne et clarifier sa position».

Le président de la République s’investit dans la campagne. Ce mercredi 12 juin, à 11h, Emmanuel Macron va tenir une conférence de presse. Il devrait y faire part de la position de son parti pour ces législatives anticipées. Le point avec les éclaircissements du politologue Philippe Moreau-Chevrolet.

Brandir «l’étendard de la modération»

Lors sa conférence de presse, Emmanuel Macron va devoir une fois de plus justifier son choix de dissoudre l’Assemblée nationale, qui n’a pas été forcément apprécié par ses soutiens. Mais au-delà de ça, c'est la ligne de son parti que le président de la République doit mettre en avant.

«Il s’agit de démontrer que ces élections peuvent être l’occasion d’un renouveau démocratique. À l’argument de l’instabilité qui est invoqué par les opposants à la dissolution, l’Élysée répond qu’une majorité relative permet un renouveau de la démocratie française», a précisé Philippe Moreau-Chevrolet.

Gabriel Attal a déjà commencé mardi 11 juin au soir le travail. Il a évoqué «trois grands blocs» distincts se faisant face pour ces élections. Celui de l’extrême gauche, celui de l’extrême droite et enfin celui de la majorité présidentielle. Un triptyque que devrait être repris par le chef de l’État. «Face aux deux extrêmes que sont le RN et LFI, il espère réunir une majorité de Français, derrière l’étendard de la modération», a ajouté le politologue.

«Comme d’habitude, il va jouer à être le héros de son propre camp, dans une situation extrême, qu’il a lui-même contribué à créer. Emmanuel Macron est ainsi pyromane un jour et pompier le lendemain. Courant d’un incendie à l’autre», a déploré Philippe Moreau-Chevrolet

Une main tendue aux Républicains ?

Edouard Philippe, ancien LR parti vers En Marche pour devenir Premier ministre d’Emmanuel Macron, a déjà ouvert la porte à un rapprochement entre les Républicains et son parti Horizon.

Il a ainsi déclaré ce mardi : «Je la trouve consternante et contre-nature. Le parti des Républicains, héritier de l’UMP et du RPR n’a jamais accepté de compromission avec l’extrémisme, et Éric Ciotti jette cette histoire à la poubelle (…) Bien sûr que je tends la main» aux Républicains qui sont opposés à cette alliance et «je leur propose de former une nouvelle majorité».

Emmanuel Macron pourrait ne pas être aussi direct selon Philippe Moreau-Chevrolet. «Je pense qu’il va appeler l’ensemble des démocrates à le rejoindre. Je ne suis pas sûre qu’il mentionne spécifiquement les LR, cela ferait polémique et surtout cela pourrait surtout être contre-productif», a-t-il estimé.

Interrogé sur ce rapprochement lors d’une interview sur TF1 ce mardi, le Premier ministre, Gabriel Attal, est resté évasif sur le sujet, estimant qu’il était du ressort du parti Renaissance.

Emmanuel Macron omniprésent durant la campagne

S’il a fait profil «relativement» bas durant la campagne des élections européennes, préférant laisser Gabriel Attal aller au feu en débattant par exemple contre Jordan Bardella, Emmanuel Macron entend être au cœur de celle des législatives.

En effet, outre cette conférence de presse qui se tient ce mercredi, le président de la République a fait part de sa volonté de s’exprimer jusqu’à trois fois par semaine d’ici au premier tour de ces élections anticipées le 30 juin prochain.

Une omniprésence que Philippe Moreau-Chevrolet a estimé ne pas être une bonne tactique à la vue de la popularité du chef de l’État. «Chaque prise de parole d’Emmanuel Macron est retenue contre lui par les Français», a-t-il expliqué, ajoutant que ses prises de parole «tendent à renforcer le RN».

«Emmanuel Macron risque de transformer l’élection en référendum contre lui, au bénéfice des extrêmes», a conclu l’expert, qui met en garde, «il risque d’apprendre à ses dépens qu’on ne peut pas forcer sa relation avec les Français ni forcer le vote».