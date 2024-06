Elections législatives 2024 : quelle est la date limite pour le dépôt des candidatures ?

A l'approche des élections législatives anticipées, les potentiels candidats disposent de peu de temps pour se déclarer, même si les délais prévus par le code électoral ne s'appliquent pas en cas de dissolution.

Pour les candidats aux législatives anticipées, le calendrier s'annonce serré. Sachant que le premier tour a été fixé au 30 juin, soit tout juste vingt jours après le décret de dissolution signé lundi, il ne leur reste que quelques jours pour se déclarer.

Les candidatures peuvent en effet être déposées dès ce mardi 12 juin mais ne seront plus acceptées après le 16 juin, 18h. D'ordinaire, le code électoral prévoit un dépôt au plus tard le quatrième vendredi avant le vote, mais la règle ne s'applique pas en raison du délai imposé par la dissolution.

La campagne officielle, qui doit s'ouvrir le 17 juin, sera donc éclair. Dans ce court temps imparti, il faudra pourtant associer candidats et suppléants, ouvrir un compte de campagne, imprimer de la propagande électorale mais aussi tenir des réunions publiques.

Des députés élus pour cinq ans

Le 30 juin et le 7 juillet, l'élection se fera au scrutin uninominal majoritaire à deux tours dans 577 circonscriptions. Pour être élu au premier tour, un candidat doit obtenir non seulement plus de 50% des suffrages exprimés, mais aussi un nombre de voix au moins égal à 25% du nombre des électeurs inscrits.

Si aucun des candidats ne remplit ces conditions, les deux arrivés en tête sont automatiquement qualifiés pour un second tour. Et ceux qui dépassent 12,5% des inscrits, même en troisième ou quatrième position, peuvent également se maintenir.

Au second tour, est élu celui qui remporte le plus de voix, quelle que soit la participation. Les députés sont élus pour cinq ans et l'article 12 de la Constitution précise qu'il «ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit ces élections».