Elections législatives 2024 : quelles sont les règles de financement d'une campagne ?

Un peu plus de deux semaines avant le premier tour des élections anticipées, les partis politiques s’organisent pour élaborer leur stratégie de communication et attirer les électeurs dans leur camp.

Une course contre la montre. En réaction au triomphe du Rassemblement national aux Européennes le 9 juin dans plus de 90% des communes en France et la dissolution surprise de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, les partis politiques se préparent aux scrutins des législatives prévus le 30 juin et le 7 juillet.

Une campagne éclair s’annonce donc pour élire 577 députés qui doivent déposer leur candidature en préfecture avant 18h ce dimanche conformément à l’article L157 du code électoral. Par conséquent, comment trouver les fonds dans un délai aussi court d’autant plus que l’impression de tracts et d’affiches représenterait environ la moitié du budget ?

D’ordinaire, les partis politiques financent leur campagne en contractant des crédits bancaires. Reste à savoir si les établissements accepteront de débloquer de telles sommes en si peu de temps. À titre d’exemple, le budget des Écologistes serait estimé à environ 60.000 euros par circonscription, dont la moitié devrait être remboursée par l’Etat.

En effet, selon le code électoral, ce remboursement ne peut avoir lieu qu’à condition «d’obtenir au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour de scrutin» et «d'avoir respecté la législation relative à la transparence financière des dépenses électorales».

Que dit la loi ?

Comme l’indique le site internet du gouvernement, les candidats peuvent solliciter un financement privé pour leur campagne électorale, mais celui-ci doit uniquement provenir «de personnes physiques, dons dont le montant est plafonné ou prêts». Une personne morale (une commune, une association...), ne peut donc pas participer à une telle opération «à l’exception des partis ou groupements politiques».

À noter que «pour chaque élection, le montant des dépenses électorales, autres que celles de propagande prises en charge par l’État, est plafonné en fonction du nombre d’habitants de la circonscription. Ce plafond varie selon le type de scrutin».

«Le candidat doit également établir et déposer un compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)», une institution créée par la loi du 5 janvier 1990, deux mois suivant l’élection.

Selon son dernier rapport d’activité, les crédits bancaires ont représenté 16% des recettes de campagne des législatives en 2022, les emprunts aux partis politiques environ 11% environ et ceux aux personnes physiques, près de 9 %. La principale source de recette reste celle du candidat avec environ 30 %.