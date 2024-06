Élections législatives 2024 : Santé, territoires, pouvoir d’achat… Le groupe LIOT repart en campagne

Le groupe indépendant à l’Assemblée nationale LIOT compte bien faire entendre sa voix lors des élections législatives anticipées, en défendant l’importance du dialogue, mais en misant également sur son expérience dans les territoires ruraux.

«Nous sommes une opposition responsable». Le 9 juin dernier, l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron a eu l’effet d’une bombe dans la sphère politique. Alors que les différents partis ont rapidement été amenés à décider de leur avenir, en mettant en place, ou non, des unions, la question des élections législatives anticipées s’est également posée au sein du groupe LIOT, indépendant, au Palais bourbon.

Rapidement, celui-ci, composé de députés issus du centre gauche, du centre droit et d’élus ultramarins et régionalistes, a décidé de repartir en campagne. «Emmanuel Macron a créé du désordre, a donné la possibilité au RN de gagner et a transformé le désordre en chaos», a considéré à CNEWS Bertrand Pancher, président du groupe à l’Assemblée nationale.

«Le chef de l’État a appauvri le pays, divisé les Français, au risque que ces derniers s’affrontent. Il faut des parlementaires fédérateurs comme ceux du groupe LIOT, expérimentés, proches des Français et en capacité de créer du dialogue, du respect et de l'espoir», a-t-il ajouté.

Avant qu’Emmanuel Macron ne prenne la décision de dissoudre l’Assemblée nationale, le groupe menaçait de déposer une motion de censure, si le président de la République n'écoutait pas les Français et ne mettait pas en place «un gouvernement de cohabitation nationale». Une demande qui n’a pas été entendue et qui s’est volatilisée dès l’annonce de cette dissolution.

«Les Français n'ont pas voulu sanctionner les députés le 9 juin. Ils ont voulu dire au président d'arrêter de décider de tout, tout seul, ce qu'il a fait une nouvelle fois finalement», a de son côté jugé Christophe Rossignol conseiller politique du groupe LIOT.

Quelles priorités ?

De retour face à leurs électeurs, non sans une certaine difficulté logistique en raison du timing très court imposé par le chef de l’État, le groupe LIOT souhaite défendre cinq points fondamentaux. «Nous comptons défendre les thématiques suivantes : la santé, le pouvoir d’achat, la sécurité, la ruralité et la Démocratie. Dans ce chaos, il faut être sérieux, responsable et humble», a précisé Bertrand Pancher.

Dans des élections législatives qui devraient voir s’opposer trois «blocs» politiques, de gauche, macroniste, et de droite, LIOT cherche avant tout «à préserver la démocratie».

Dans ces circonstances, le groupe espère ne pas croiser d’élus issus d’une éventuelle union de la gauche, actuellement en discussion, sur sa route.

«Si le "Front Populaire" place des candidats face à ceux de LIOT, qui sont dans des secteurs ruraux, ils feront gagner le RN. Ils peuvent faire le choix de ne pas mettre de candidat. Leur responsabilité est grande, a ajouté Christophe Rossignol. Nous sommes le groupe qui a lutté avec détermination contre la réforme des retraites, qui a soutenu les plus modestes et les territoires ruraux face aux technocrates parisiens. Nous essayons modestement de fédérer, de rassembler et de dialoguer».