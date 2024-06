Front populaire : quelles sont les propositions phares des principales forces de cette coalition de la gauche ?

Après la dissolution inattendue de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, les partis politiques se pressent pour former des alliances et récupérer des sièges au sein de l’institution. Alors qu'Éric Ciotti a annoncé une association avec le Rassemblement national, la gauche répond par la constitution d’un «nouveau Front populaire».

«Un programme de rupture». C’est ce qu’a été conjointement annoncé par le PCF, le PS, LFI et Les Écologistes dans un communiqué publié au lendemain du scrutin des européennes. Une réaction qui est intervenue après le triomphe du Rassemblement national lors de ces élections et la dissolution de l’Assemblée nationale par Emmanuel Macron, poussant à l’organisation de législatives anticipées, prévues les 30 juin et le 7 juillet prochains.

Alors que les différents partis doivent organiser une campagne éclair, hommes et femmes politiques poursuivent les tractations en coulisses afin de nouer des alliances et récupérer des sièges de député. Ainsi, dans sa publication commune- également signée par Place Publique, Génération.s et GRS -, la gauche rassemblant le PS (13,8% aux européennes), LFI (9,87%), Les Écologistes (5,47%) et le PCF (2,37%) a promis de porter «un programme de ruptures sociales et écologiques pour construire une alternative à Emmanuel Macron et combattre le projet raciste de l’extrême droite».

Invité sur Public Sénat le 10 juin dernier, Pierre Jouvet, porte-parole du Parti socialiste a énuméré quelques-unes des propositions que la nouvelle coalition souhaiterait porter en cas de victoire. «L’abrogation de la réforme des retraites à 64 ans, l’abrogation de la loi immigration, la remise en place de l’ISF (l’impôt sur la fortune, Ndlr), la fin de la loi sur l’assurance chômage», a détaillé le représentant «pour un cadre de gouvernement dans les deux ans qui viennent».

Jusqu’à 15 propositions communes

Outre ces idées, les forces de gauches prévoient également une augmentation des salaires dans le privé et le public dès le 1er août. Au total, jusqu’à 15 pistes de travail seront annoncées et pourraient rappeler le programme commun de la NUPES lors des législatives de 2022.

Pourtant, Raphaël Glucksmann, tête de liste du PS aux européennes, s’est montré peu favorable à la création d’une variante de cette alliance sur le plateau du JT de 20 heures de France 2. Ce dernier entend ainsi réunir plusieurs conditions pour qu’un accord voit le jour.

Il faudra donc compter sur une volonté commune de «soutien indéfectible à la construction européenne, (...) à la résistance ukrainienne» ou encore sur «un rejet de la brutalisation de la vie politique, des insultes, des fake news, des calomnies». «Si ces conditions ne sont pas remplies, on ne fait pas ça», a-t-il alerté.

L’écologie au premier plan

Raphaël Glucksmann a également réaffirmé à l'antenne son intention d’accélérer la transition écologique, un point qui semble avoir réaccordé les quatre principaux partis signataires du programme collectif.

Lors des européennes, PS et LFI entendaient par exemple faire baisser les factures d’électricité des ménages «en réformant le marché européen de l’énergie» pour le premier et en «mettant au pas les multinationales» pour le deuxième.

Côté transport, des similitudes ont pu être soulignées. En effet, tous les partis impliqués dans ce «Front Populaire» avaient proposé un investissement important dans l’industrie ferroviaire pour délaisser l’avion, et prôner une «Europe du train».

Autre objectif, la réconciliation entre l'agriculture et la transition écologique. Après les manifestations menées par le secteur, gravement touché par l’augmentation des coûts de production et la concurrence étrangère, les forces de gauche ont largement mis en avant une volonté d'apporter une rémunération équitable aux paysans, la fin des accords de libre-échange ou encore un accompagnement vers l'agroécologie «pour une alimentation saine». Ces lignes directrices étaient ensuite apparues dans les programmes des partis lors des européennes.

L’entièreté des propositions devrait être détaillée dans les prochaines heures, voire les prochains jours.