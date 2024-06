Sondage : 57% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron démissionne en cas de défaite de la majorité présidentielle aux élections législatives

Selon un sondage exclusif de l'Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, paru ce mercredi 12 juin, 57% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron démissionne en cas de défaite de la majorité présidentielle aux élections législatives.

Vers un départ forcé du président de la République ? Une majorité des Français (57%) se sont montrés en faveur de la démission d’Emmanuel Macron en cas de défaite de la majorité présidentielle aux élections législatives du 30 juin et 7 juillet, selon un sondage de l’Institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD paru ce mercredi.

Dans le détail, les femmes sont plus portées que les hommes vers un «oui» (59% pour les femmes contre 55% pour les hommes). Les disparités sont nettement plus fortes selon les différentes catégories d’âge.

En effet, les sondés de moins de 35 ans sont 66% à vouloir que le président de la République démissionne en cas de défaite de la majorité présidentielle aux législatives. Un chiffre qui monte de 10% pour les 18 à 24 ans (78%), mais qui ne cesse de redescendre avec l’âge, pour finir à 47 % de oui seulement pour les 65 ans et plus.

Dans les catégories socio-professionnelles des sondés, l’étude met également en avant des réponses hétérogènes. CSP + (55%) et inactifs (54%) valident timidement l'idée d'une démission du chef de l'Etat alors que les CSP- ayant cette vision sont plus majoritaires (63%).

Les extrêmes s'accordent sur la question

Concernant le volet politique, les sondés électeurs des partis d’extrême semblent s’entendre sur la question. Ainsi, ceux proches de la France insoumise sont 63% à à valider l'idée d'une démission d’Emmanuel Macron en cas de défaite de la majorité présidentielle aux législatives. Ce chiffre monte à 83% pour ceux se réclamant du Rassemblement national.

Les électeurs des Républicains ont aussi majoritairement répondu à la positive à ce questionnement mais en moindre proportion (56%).

Contrairement à LFI, le Parti socialiste et Europe Écologie-Les Verts sont moins enclins à être pour la démission d’Emmanuel Macron. Ils ne sont respectivement que 48% et 47% à valider cette idée.

Enfin, sans grande surprise, les soutiens de Renaissance sont à 68% opposés à une démission, risquant de bouleverser encore plus la vie des Français, à quelques semaines seulement des Jeux olympiques de Paris.

*Le sondage a été réalisé via un questionnaire auto-administré, les 11 et 12 juin, auprès d’un échantillon représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 et plus, selon les méthodes des quotas.