Var : le premier gros incendie de la saison embrase 600 hectares de forêt

Un feu de forêt déclaré ce mardi 11 juin dans le massif des Maures (Var) a brûlé 600 hectares de terrain malgré l’intervention de 760 personnes mobilisées sur les lieux. Le feu a pu être contenu cette nuit et ce matin mais le retour du vent annoncé ce mercredi après-midi pourrait raviver les braises.

Une région déjà meurtrie par les flammes avant l’été. Un incendie a débuté vers 15h ce mardi, puis attisé par un vent violent, a brulé 600 hectares de forêt dans le massif des Maures (Var).

Ce feu d’une ampleur hors du commun «si tôt dans la saison» selon le colonel Frédéric Gosse, adjoint du Service départemental d'incendie et de secours du Var (Sdis), a été contenu mais toujours pas maitrisé par les pompiers.

Les images relayées sur les réseaux sociaux ont montré l’étendue des dégâts occasionnés par les flammes dans la région. Une enquête a été ouverte pour comprendre l’origine de cet incendie.

Au total, 440 sapeurs-pompiers du Var et de départements limitrophes sont mobilisés pour maitriser le feu, avec l’appui de plus de 150 engins. 290 soldats du feu d'autres départements sont attendus et en route pour renforcer le dispositif.

Une reprise du vent attendue ce mercredi après-midi dans la région

Le feu a pu être contenu par les pompiers en fin de soirée grâce à plusieurs facteurs. «Le vent est tombé, les températures baissent, l'hydrométrie remonte», a assuré Frédéric Gosse auprès de l’AFP ce mardi soir.

Toutefois, ce dernier a mis en garde contre «une reprise du vent attendue» ce mercredi après-midi, pouvant permettre de raviver les flammes. Il a d’ailleurs indiqué que «ce n'est pas commun un feu de 600 hectares si tôt dans la saison».

Trois hameaux de la petite commune de Plan-de-la-Tour, située sur les hauteurs de Saint-Tropez, ont été évacués préventivement, ainsi que deux domaines sur Vidauban, soit quelques dizaines de personnes, selon les pompiers.

La départementale 72 restait coupée entre Vidauban et Plan-de-la-Tour, la RD 48 avait rouvert pour les riverains.

Des incendies estivaux en baisse en France depuis 1990

Le sud-est de la France est historiquement touché par d'importants incendies l'été. Les pompiers ont néanmoins obtenu des résultats spectaculaires depuis 1990 en attaquant massivement les départs de feu. Cette stratégie pourrait pourtant connaître ses limites avec l'accélération du réchauffement climatique.

Selon les données officielles, sur le pourtour méditerranéen français, on est passé de près de 32.500 hectares brûlés chaque année entre 1973 et 1982 en moyenne, à 12.700 sur la période 1993-2002, puis à 8.780 entre 2013 et 2022.

En août 2021, un feu avait dévasté 7.000 hectares dans l'arrière-pays de Saint-Tropez, faisant deux morts et entraînant l'évacuation de 10.000 personnes. Ailleurs en Méditerranée, un incendie avait brûlé 500 hectares et entraîné l'évacuation de près de 200 personnes dans l'est de l'Espagne mi-avril.

En 2023, 500.000 hectares avaient brûlé dans l'Union européenne, selon un rapport de la Commission européenne.