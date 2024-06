Bac 2024 : retards, convocations, téléphones... Tout savoir sur ce qui est interdit ou autorisé

Ce vendredi 14 juin marque le début des épreuves du baccalauréat pour les voies générales et technologiques. À cet examen sont associées un certain nombre de règles et d’interdictions.

Le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat sera lancé vendredi 14 juin pour les élèves en filière générale et technologique.

Comme tous les ans, les lycéens sont soumis à plusieurs règles, dédiées à garantir le bon déroulement des épreuves. À commencer par la pièce d’identité, obligatoire en version physique.

Pas de pièce d'identité sur téléphone

Un justificatif d’identité présenté sur un téléphone portable - lui-même interdit - est irrecevable. Le candidat s’étant fait voler ou ayant perdu sa pièce d’identité soit se présenter le jour de l’examen avec un récépissé de la déclaration de perte ou de vol, faite par la police ou la gendarmerie.

Mais attention, la déclaration n’est pas suffisante et doit être complétée d’un autre document officiel avec photo, permettant de reconnaître le candidat.

Aussi, une pièce d’identité expirée est acceptée, si l’expiration est inférieure à cinq ans.

Pas de «pause pipi» la première heure

Autre fait important, il est impossible de se rendre aux toilettes lors de la première heure de l’examen, afin d’éviter de croiser dans les couloirs un élève retardataire. Après ce délai, les sorties aux toilettes sont autorisées, accompagnées d’un surveillant, et un lycéen après l’autre.

De manière générale, un candidat n’a le droit de sortir la première heure sous aucun prétexte, même pas celui d’avoir terminé sa composition. Ce n’est qu’une fois la première heure écoulée qu’il est autorisé à remettre sa copie - même blanche - avec l’en-tête complété. Cette sortie est définitive.

Concernant les retardataires, l’accès à l’examen ne leur est plus autorisé après l’ouverture de l’enveloppe contenant le sujet. Toutefois, les situations particulières existent : en cas de retard inférieur à une heure, pour un motif réellement indépendant de la volonté du candidat, il peut exceptionnellement être autorisé à composer, mais ne bénéficiera d’aucun temps supplémentaire.

Quid des absences pour force majeures ?

Au-delà d’une heure, le candidat n’a plus aucune chance d'accéder à la salle d’examens. En cas d’absence pour une raison de force majeure, des épreuves de remplacement sont organisées du 10 au 13 septembre pour les voies générale et technologique, et du 10 au 17 septembre pour la voie professionnelle.

Mais là encore, il faut envoyer une pièce justificative, et rapidement : «Tout candidat empêché pour cause de force majeure de se présenter à une (ou plusieurs) épreuve(s) doit faire parvenir à l’autorité académique de sa région, dans un délai maximum de 3 jours après la première épreuve qu’il n’a pas effectuée, un justificatif d’absence», mentionne le site du gouvernement.

Mais si l’autorité académique considère que l’absence n’est pas due à une cause de force majeure, la totalité des notes obtenues précédemment est annulée pour toutes les épreuves, y compris celles obtenues en contrôle continu.

Pas de téléphones portables

Autre sujet de tolérance zéro : les téléphones portables. Toutes les académies sont équipées de détecteurs de téléphones portables, tout appareil permettant de communiquer avec l’extérieur est proscrit, et doit être éteint puis rangé dans le sac du candidat, ou remis aux surveillants.

La communication à l’intérieur est également interdite entre candidats, même pour une demande anodine (stylo, feuille de brouillon, etc.), car elle peut être considérée comme frauduleuse.