Élections législatives 2024 : «Pour pouvoir être Premier ministre il faut en être capable, Jean-Luc Mélenchon l’est, personne ne le conteste», affirme Manuel Bompard

«Pour pouvoir être Premier ministre il faut en être capable, Jean-Luc Mélenchon l’est, personne ne le conteste», a affirmé ce jeudi sur CNEWS Manuel Bompard, coordinateur de La France insoumise.

Alors que les principaux partis de gauche ont signé un accord de principe pour une coalition commune sous la bannière du «nouveau Front populaire», cette alliance pourrait conduire la gauche à gagner une majorité relative voire absolue lors des élections législatives qui se tiendront le 30 juin et le 7 juillet prochain. Le cas échéant, les signataires devront proposer un candidat pour devenir Premier ministre, qui pourrait être le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon.

«Jean-Luc Mélenchon dit quelque chose avec lequel on peut tous être d'accord : c'est que pour pouvoir être Premier ministre, il faut en être capable. Cela me paraît être une évidence. Et que Jean-Luc Mélenchon en soit capable, je pense que personne ne le conteste, en tout cas pas moi. Maintenant Jean-Luc Mélenchon dit aussi, comme Olivier Faure, qu'on prend les choses étape par étape, et qu'on est d'abord en train de discuter du programme et des candidatures dans les circonscriptions», a détaillé le coordinateur de la France insoumise, Manuel Bompard.

Une décision collective

Si les responsables des principaux groupes de gauche ont d'ores et déjà indiqué qu'ils comptaient présenter une candidature unique dans chaque circonscription, le nom du candidat qui occupera la fonction de Premier ministre en cas de victoire aux législatives anticipées n'a pour le moment pas été tranché. Selon Manuel Bompard, c'est la France insoumise, qui dispose du plus grand nombre de candidats dans l'alliance, qui devra proposer un nom. Cette proposition sera ensuite validée de manière collective par l'ensemble de la coalition.

«En ce qui concerne le Premier ministre, il est normal que cela soit le groupe le plus nombreux de la coalition qui puisse faire une proposition aux autres», a confirmé Manuel Bompard, qui précise néanmoins que le plus important reste «le programme» et «les idées» pour lesquelles les Français devront voter lors des législatives anticipées.

Pour rappel, selon les derniers arbitrages, le nouveau Front populaire présentera 229 candidats issus de la France insoumise, 175 issus du Parti socialiste, 92 candidats Europe Écologie-Les Verts, et enfin 50 candidats issus du Parti communiste. Les derniers candidats seront investis par les groupes «minoritaires» qui composent le nouveau Front populaire.