Elections legislatives 2024 : quelles sont les origines et les idées du Front populaire de 1936 ?

Lancée par le député François Ruffin au soir du scrutin des élections européennes 2024, l’idée d’un Front populaire aux législatives anticipées du 30 juin poursuit son chemin. Une notion chargée d’histoire, choisie pour faire écho à l’alliance réalisée en 1936 par le socialiste Léon Blum.

Un nouveau Front populaire. Initiée par le député insoumis François Ruffin le 10 juin dernier à la suite des résultats des élections européennes, la notion de Front populaire semble s’installer dans le paysage politique français actuel. Les différentes formations de gauche tentent en effet depuis plusieurs jours de s’unir en vue des élections législatives anticipées du 30 juin, sous une bannière en référence directe à la gauche française de 1936.

Nous appelons Olivier Faure, Fabien Roussel, Marine Tondelier, Manuel Bompard à la porter, ensemble. Insoumis, communistes, socialistes, écologistes. Unis. Pour éviter le pire, pour gagner.#FrontPopulaire pic.twitter.com/Gc06zsQsyJ — François Ruffin (@Francois_Ruffin) June 9, 2024

Le Front populaire voit en effet le jour en 1936 alors que la France traverse une période de bouleversements économiques et sociaux sans précédent. Cette coalition inédite réunissant les forces de gauche, a alors pour vocation de répondre à la montée du fascisme en Europe et aux inégalités sociales grandissantes.

Les émeutes de 1934

L’alliance a en réalité émergé quelques années plus tôt, à la suite des émeutes de 1934 qui constituent l’une des crises politiques majeures de la IIIe République. Alors que la Grande Dépression, débutée en 1929, a engendré une hausse du chômage et une précarité croissante parmi les travailleurs, l’Europe, à ce moment-là, fait face à la montée des régimes fascistes, notamment en Allemagne et en Italie. Orchestrées par des ligues d'extrême droite protestant contre un scandale financier et la faiblesse perçue du gouvernement républicain, les manifestations violentes de 1934 éclatent ainsi à Paris.

Devant la Chambre des députés notamment, elles dégénèrent en affrontements avec la police, faisant 15 morts et des centaines de blessés.

Ces événements qui ont mis en lumière la fragilité des institutions républicaines face à la poussée des mouvements fascistes ont dès lors permis de catalyser l’union des principaux partis de gauche qui pose les bases de la formation du Front populaire : le Parti Communiste Français (PCF) avec Maurice Thorez, la Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO) avec Léon Blum et le Parti Radical avec Edouard Daladier.

Un héritage durable

Introduction de la semaine de 40 heures, congés payés, hausse des salaires, instauration du salaire minimum… Les réformes initiées par le Front populaire de 1936 ont laissé une empreinte indélébile sur la société française, notamment en matière de droits sociaux et de protection des travailleurs. L’objectif était clair entre les réformes sociales, la défense des libertés démocratiques et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs.

Au pouvoir pendant près d’un an, le gouvernement Léon Blum symbolise ainsi une période où la solidarité et l’unité ont permis des progrès sociaux significatifs dans un contexte de crise profonde. Des avancées qui ont influencé les politiques sociales des décennies suivantes.

Le nouveau Front populaire de 2024 aspire à relever les défis contemporains en mettant l'accent sur la transition écologique, la justice sociale, et le renforcement des institutions démocratiques, tout en favorisant l'engagement citoyen. Par ailleurs, les négociations entre les différentes formations de gauche pour arriver à une union - face à la droite nationaliste et à la majorité présidentielle - semblent pour l’heure progresser, en laissant entrevoir un rapide dénouement.